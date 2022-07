Locatarios aseguran que el Mercado Castillo Tielemans no será remodelado

San Cristóbal de las Casas.- Locatarios independientes del mercado público José Castillo Tielemans, en San Cristóbal de las Casas advierten que no habrá remodelación de la nave principal del citado mercado, por lo que exigen las autoridades respeten la decisión de los locatarios.

Al respecto, Enrique Díaz en entrevista telefónica aseguró que no hay marcha atrás y que no se llevará a cabo la remodelación del mercado público José Castillo, porque así lo ha decidido los más de 1,200 locatarios y no quieren más problemas con las autoridades porque deben de respetar la decisión de los locatarios.

"No queremos más problemas en el mercado y no queremos que sea remodelado y tampoco queremos que haya problemas como en otros mercados, nosotros somos pacifistas pero las autoridades deben de respetar las decisiones de los locatarios, porque los que trabajan en sus locales conocen bien las funciones del mercado".





"Nosotros ya entregamos toda documentación y fotografías en la Ciudad de México y ya entregamos también documentos al propio presidente de México Andrés Manuel López Obrador, donde le pedimos que basta de violencia con el otro grupo de locatarios del mercado público José Castillo Tielemans, con los delincuentes no queremos que lleguen a escándalo en el mercado, como en los otros mercados se han registrado balaceras y eso no queremos", indicó.

Por lo que aseguró qué no habrá remodelación del mercado porque no aceptarán que sean reubicados por varios meses porque perderían económicamente, porqué el mercado no se va a remodelar de noche el Mañana, "Por lo que pedimos se cancele toda obra en el mercado".