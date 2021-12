Mercados públicos convertidos en polvorín en Tapachula: PC

Los mercados públicos de Tapachula se han convertido en una bomba de tiempo ante la venta indiscriminada de productos con pólvora y es que a través de los recorridos realizados por personal de Protección Civil Estatal y Municipal se han detectado más de 200 comercios dedicados a la venta de productos de pólvora.

La delegada de Protección Civil en el Soconusco, Julissa Esther Briones Magaña, afirmó que es preocupante la venta indiscriminada de pirotecnia en la ciudad, donde el mercado San Juan el lugar de mayor riesgo, ya que es donde se concentra el mayor número de puntos de venta.

Dijo que de acuerdo a la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2018, artículo 5, Fracción 1, la única autoridad competente de dar permisos para la comercialización y venta de juegos o productos pirotecnia es la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).





Los mercados públicos de Tapachula se han convertido en una bomba de tiempo ante la venta indiscriminada de productos con pólvora / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Señaló que la SEDENA es también la autoridad responsable de realizar los decomisos de los productos de pólvora, por lo tanto la dependencia de Protección Civil solo verifica que los comercios cumplan con las medidas de seguridad para mitigar riesgos por mal uso y manejo de la pirotecnia.









La funcionaria estatal detalló que han iniciado con la estricta vigilancia en los mercados públicos para evitar cualquier accidente o explosión, tal y como ha sucedido en otros Estados del país, en donde debido el mal manejo de los productos de pólvora no solo ha ocasionado pérdidas materiales sino también de vidas humanas.

Indicó que para evitar incendios o explosiones, la dependencia exige a los comerciantes que cuenten con un extintor, una cubeta de agua, cubeta de arena, señalamientos de no fumar, mantener despejadas las salidas de emergencia y rutas de evacuación, no mantener los productos expuestos al sol, no almacenar grandes cantidades de estos productos y no saturar de conectores los multicontactos.





"Es un importante número de toneladas de pólvora que se comercializan en los locales con venta de pirotecnia, por ello, estamos realizando las verificaciones para evitar riesgos por el mal manejo de estos productos", sostuvo.