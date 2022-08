Migrantes no deben ser tratados como delincuentes: Visitador de Derechos Humanos

El visitador especial de migrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Ángel Milton Ordóñez Rodríguez, precisó que, es necesario que se detengan los actos discriminatorios y de xenofobia contra las personas migrantes, y es que no deben ser tratados como delincuentes solo por el hecho de haber migrado de sus países de origen.

Y es que en las últimas semanas, se han orquestado manifestaciones en contra de la instalación de albergues para migrantes, una en Tuxtla Chico y otra en Tapachula, por lo que el defensor de los migrantes aseguró que es parte de una nueva política internacional de apoyar a los grupos de personas migrantes.





Aseguró que a través de los medios de comunicación y usuarios de las redes sociales, se incita al odio contra este grupo vulnerable, por lo que, debe caber una actitud tolerante hacia estas personas que solo buscan un mejor lugar dónde vivir libremente, debido a que, en sus países de origen no pueden hacerlo.

Dijo que los migrantes buscan continuar con su recorrido hacia el norte del país, pero con la espera de la documentación migratoria, tienen que estar por algún tiempo en esta frontera sur, sin embargo, muchos quedan en la intemperie con las inclemencias del tiempo, en perjuicio de las mujeres y niños.

Por ello, un albergue, le daría la atención médica adecuada, a través de las organizaciones internacionales, así como un registro más ordenado, y más aún, salvaguardaría la integridad física de los niños y mujeres embarazadas principalmente, por lo que, invitó a la sociedad a apoyar las iniciativas que darían un albergue seguro a este sector.

Expuso que, en lugar de caer en la xenofobia y discriminación, vean las situaciones positivas que traería consigo la instalación de un lugar seguro para ellos, ya que además de traer beneficios económicos alrededor del albergue, se evitaría el desorden en las calles donde actualmente pernoctan.

"Hacemos un llamado a la población para no caer en la discriminación y xenofobia contra los migrantes ni en prácticas violentas, ya que estas personas solo buscan continuar con su camino, no por ser migrantes no deben ser tratados como seres humanos", sostuvo.

Ángel Milton Ordóñez Rodríguez, visitador especial de migrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos / Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur