Monseñor Jaime Calderón de Tapachula pide un trato digo para migrantes

En el marco de la celebración de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que se realizará el próximo domingo 26 de septiembre, el obispo de Tapachula, Monseñor Jaime Calderón Calderón hizo un llamado a las autoridades para que no haya muros que separen a las personas ni tratos inhumanos para migrantes.

Hizo referencia al mensaje del Papa Francisco que señala que, "todos estamos en la misma barca y llamados a comprometernos para que no haya más muros que nos separen, es necesario que no haya más los otros, sino sólo un nosotros, tan grande como toda la humanidad.

El obispo de Tapachula, remarcó que la jornada Mundial debe servir a la sociedad y a todos los hombres del mundo al llamamiento a caminar hacia un “nosotros” más grande, e indicó que el precio más elevado lo pagan quienes más fácilmente pueden convertirse en los “otros”: los extranjeros, los migrantes, los marginados, que habitan las periferias existenciales.





El líder religioso católico recordó que el Papa Francisco había expresado una preocupación y un deseo que señala que “Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta” y en eso se basa el mensaje para la 107.ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado

En la segunda parte de su mensaje dominical, monseñor Calderón Calderón se refirió al comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano titulado “A favor de la vida y de la mujer”, en el que se reflexiona y se asume la postura de la Iglesia frente a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la despenalización del aborto.

Indicó que es un tema de la defensa de la vida y, por lo mismo, el rechazo del aborto y es que no aceptar el aborto es un problema pre-religioso en la que fe no tiene nada que ver con eso, es algo que no le pertenece desde el principio este es un problema humano.





Pidió no confundir lo religioso en algo que concierne a lo humano, ya que eso no es lícito, nunca lo será eliminar una vida humana o rentar a un sicario para resolver un problema, y es que el aborto nunca será la respuesta que buscan las mujeres y las familias, más bien, es el miedo a la enfermedad y la soledad lo que hace que los padres vacilen.

"Frecuentemente, para ridiculizar alegremente la defensa que la Iglesia hace de sus vidas, se procura presentar su postura como algo ideológico, oscurantista y conservador, sin embargo, esta defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano", abundó.

Hizo extensiva la invitación a participar en la Marcha Nacional “A favor de la mujer y de la vida” en la Ciudad de México, ante las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que abren la posibilidad de la despenalización del aborto en México, la cual será organizada por la Dimensión Episcopal de Vida, de la Conferencia del Episcopado Mexicano el domingo 3 de octubre de 2021.