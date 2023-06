Verdad, mito o leyenda: Las muñecas de la UNICH en San Cristóbal de Las Casas

Desde la época de Pablo Salazar Mendiguchía como gobernador de Chiapas, se construyó la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), ubicada en la zona oriente de San Cristóbal de Las Casas. La hoy afamada casa de estudios está rodeada de decenas de árboles, manantiales y se ubica frente a la zona del humedal María Eugenia.

Hoy en día se sabe que los estudiantes de la primera generación fueron los que se encargaron de construir éstas muñecas hechas de hojas de maíz y zacate, mismas que posteriormente fueron ataviadas con trajes regionales de cada comunidad indígena de los Altos de Chiapas, ya que la mayoría de los estudiantes pertenecen a las comunidades de la zona, pero desde hace tiempo ha trascendido que en el área donde ellas se encuentran los objetos se mueven, hay ruidos por las noches e incluso se escucha que lloran, llegando al grado de que algunas han roto los cristales de las vitrinas en las que se encuentran.

Es desde la entrada al auditorio de la citada universidad en donde se puede ver las muñecas hechas de hojas de maíz que representan parte de la identidad chiapaneca, creciendo la leyenda de que por las noches éstas se mueven por los pasillos.

Además, han dicho que el material elaborado de las muñecas está “curado", presuntamente para evitar humedad y moho, así como evitar daños al inmueble en la universidad que se ubica cerca de un cerro, donde se dice que habitan seres fantásticos de la naturaleza y que quizás las muñecas preserven o hayan absorbido las energías del lugar y por eso tienen ciertos movimientos.

Cabe destacar que se realizó un recorrido en los pasillos de las instalaciones del auditorio de la UNICH y al cuestionar a los trabajadores y estudiantes sobre estas muñecas solo les causó risa e indicaron que solamente son comentarios que hace la gente; pero quienes sí saben bien son los policías, porque ellos son vigilan por las noches.

Ante esto en diálogo con los policías que cuidan las instalaciones de la UNICH las 24 horas del día, éstos comentaron que al realizar sus rondines cerca de los pasillos han escuchado ruidos, llamándoles mucho la atención ya que han sentido hasta escalofríos pues son ruidos fuertes, por lo que han optado por realizar sus rondines acompañándose dos agentes.

“Durante el tiempo que he estado acá me decían que sí se movía las muñecas. Yo no las he visto pero en los rondines y hemos sentido miedo por las muñecas, por lo que hasta éste momento hacemos rondines, pero siempre subimos dos personas. En efecto hemos escuchado ruidos fuertes por las noches, pero pues ya no hacemos caso, únicamente hacemos nuestros rondines, apagamos las luces después de que se retiren todos los trabajadores y alumnos, pero sí se ha escuchado ruidos cerca del área del auditorio la universidad, eso lo he escuchado yo mismo”, señaló uno de los guardias de la casa de estudios.

Cabe destacar que en dicha zona son más de una docena de estas muñecas de aproximadamente 1.20 o 1.30 de estatura las que se encuentran en las urnas vistiendo bellos trajes originales de la región de los Altos de Chiapas.

Misterio o realidad el auditorio está abierto de lunes a viernes en horario escolar de 8 de la mañana a 8 de la noche y el recinto es abierto al público, sin algún costo; todas las instalaciones de esta universidad son bonitas para recorrer.

