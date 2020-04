Necesario mejorar sistemas de impartición de justicia en Chiapas: Pedro Pablo Scott Ramos

Han pasado más de 3 meses del caso de la niña que fue ultrajada y asesinada en la comunidad de Faja de Oro, en el municipio de Cacahoatán, en donde una multitud de ese poblado, tomó justicia por su propia mano y asesinó al presunto homicida.

Sin embargo, el último reporte de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado afirmaron que el sujeto que fue linchado y quemado vivo, no fue el culpable de la muerte de la menor, por lo que aún se continúa con las investigaciones, ya que aún no hay detenidos por el homicidio de la menor, mientras que todavía permanecen tras las rejas a tres presuntos implicados en el linchamiento del supuesto culpable.

Para el abogado y Presidente del Frente Cívico Popular del Soconusco, Pedro Pablo Scott Ramos, existió una incapacidad y negligencia de las corporaciones policíacas que intervinieron en la detención de la persona inculpada, así también de los ministerios públicos de ese lugar, lo que ocasionó la muerte de una persona, y el entorpecimiento de las investigaciones.

Expresó, que el sistema de justicia en Chiapas es deprimente, ya que no hay capacitación en los policías que son los primeros respondientes en un hecho delictivo, además el gobierno no ha mejorado las instituciones de impartición de justicia, ya que para realizar su trabajo piden a los denunciantes dinero para poderse mover o accionar una investigación.





Afirmó, que no hay institución que vele por los intereses de los denunciantes o agredidos en un hecho criminal, puesto que la Comisión Nacional y Estatal de Derechos humanos, actúan con tibieza en la defensa del ciudadano, pero no así con los delincuentes, que salen en su defensa para que no sean vulneradas sus garantías. Además no emiten un informe público de su trabajo para tratar de ganar la credibilidad de la gente.

De igual forma criticó la incapacidad de los agentes ministeriales para esclarecer un delito, porque no hay una capacitación constante que les permita llegar hasta el fondo del asunto, por lo que a veces se habla de gente que está purgando una pena siendo inocente, y los verdaderos criminales están libres.

Hizo un llamado al poder judicial, que implemente medidas enérgicas para garantizar la justicia en la sociedad, comenzando con la rotación de los jueces, que en algunos casos, han permanecido hasta 10 años en el mismo lugar, lo que crea suspicacia de que se estén haciendo bien los enjuiciamientos.

