No habrá remodelación del mercado público en San Cristóbal

Luego de que un grupo de indígenas impidieran la presentación del proyecto para la remodelación del mercado público José Castillo Teielemans, acto que se estaba llevando a cabo en el centro de convenciones El Carmen la tarde del lunes, dónde las autoridades del municipio fueron obligadas a firmar presuntamente comprometiéndose para que no se lleve a cabo la remodelación del mercado en mención.

Este proyecto ya se venía mencionando desde el sexenio del ex gobernador Juan Sabines Guerrero donde también locatarios no aceptaron para que se remodelara este mercado y nuevamente este año no será remodelado.





Se supo de manera extraoficial para la remodelación de esta central de abasto se invertirían aproximadamente 400 millones de pesos, este dinero pues hasta el momento se desconoce que destino llevara, porque para el mercado ya quedó en el olvido.

Casi 18 años se han venido solicitando los sancristobalenses la remodelación del citado mercado pero desafortunadamente los líderes de organizaciones y locatarios de este mercado se ha negado para su remodelación.

"Nosotros sí estamos de acuerdo para la remodelación del mercado, porque este mercado se está cayendo los techos en pedazos pero la gente que vienen de fuera y que tienen sus puestos en el mercado se niegan a que sea remodelado y esto es un bien para los locatarios y para los sancristobalenses" señaló uno de los locatarios.

Hasta el momento las autoridades del municipio no han dado una declaración al respecto sobre el comportamiento de los indígenas, quiénes impidieron la presentación y la firma del proyecto que se pretendían hacer este mismo año de 2022.