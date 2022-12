Pobladores de Mezcalapa molestos ante la falta de agua potable, preparan movilizaciones

Mezcalapa. Familias de esta localidad se dijeron hartos de la falta de respuesta de las autoridades debido a que no les ha llegado agua a sus viviendas, así que algunos poblados han comenzado a organizarse a fin de poder ejercer presión al ayuntamiento para que resuelva esta situación.

Y es que paradójicamente esta localidad es una zona rodeada por agua, a tal grado que tienen una de las presas más importantes del país, de allí que no se explican cómo es que el agua no llega a sus hogares, cuestionando el proyecto de la actual administración municipal.

Entre los poblados afectados por la falta de agua se encuentran la zona de Ica, Linda Vista, Pirámide, Nuevo México, Cupza, Chiotú, Ciudad Perdida, Mirador 2 y algunos otros barrios, quienes han alzado la voz a fin de que pronto puedan hacerles caso.





Precisaron que han enviado sus quejas al palacio municipal para que el presidente pueda atender este problema urgentemente, y no sólo se centre en las celebraciones de fin de año.

Indicaron que han tenido que comprar pipas para poder solventar la falta del vital liquido en sus hogares, además de que hay quienes han acudido al SAPAM a solicitar apoyo y les otorgan agua para dos o tres días, de allí que crean que no se están tomando con seriedad lo grave del problema para las familias de esta ciudad, es preciso resaltar que ya en varias ocasiones se han aplicado bloqueos en este municipio por diversos temas que no han resuelto las autoridades, por lo que de no resolver lo del agua potable, podrían haber más protestas.