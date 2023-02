¡Se suman al apoyo! Normalistas de la Jacinto Canek colocan pancartas a favor de la "Mactu"

Más de 200 estudiantes de la Escuela Normal Intercultural Bilingüe Jacinto Canek, ubicada en la cabecera municipal de Zinacantán, con pancartas se manifiestan en las instalaciones de está normal en apoyo a los estudiantes de la Escuela Normal Mactumactzá en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

A más de un mes del movimiento estudiantil de la Mactumactzá en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, diferentes normales del estado de Chiapas y de otros estados de la república se han solidarizado con este movimiento, ya que según ellos la lucha es justa, "es necesario que las normales protesten en beneficio para la misma institución".

Al respecto, los estudiantes de la Normal Jacinto Canek colocaron pancartas y lonas en la entrada principal de la institución en señal de protesta ante el gobierno de la entidad, y así también anuncian que se solidarizan hacia el movimiento de la Mactumactzá y que esta normal no está sola, y que están respaldados por normalistas de la entidad y de otros estados de la república.

"Apoyo total a la Mactumactzá", es uno de las leyendas que existe en la entrada de la normal Jacinto Canek, mientras en el interior realizan diferentes actividades pero hasta el momento no se han suspendido las clases presenciales, y además también exigen la reparación de los autobuses que transporta la comunidad estudiantil ya que uno de ellos es llevado al taller mecánico pero señalan que no los revisan bien porque la Secretaría de Educación ya no quiere cubrir los gastos, por lo que exigen mayor atención a esta institución.