Nueva ley de transporte afecta 95% de transporte escolar

Nueva ley de movilidad y transporte público aprobada el año pasado por el Congreso de Chiapas afecta al 95 por ciento al sector escolar de Tapachula, pues no cuenta con los recursos para renovar sus unidades que tiene 10 años, las cuales, según la nueva ley no pueden circular.

Al respecto, Roberto Morgan Aveldaño, representante del transporte escolar de la ciudad, Indicó que las autoridades debe analizar esta ley que solo permite 10 años para que círculos las unidas, pues ellos no tienen ni las mismas ganancias que taxi, combi o un transporte de carga.





“Invitó a Aquiles Espinosa García, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado, que nos llame para que sepan los ingresos que tenemos, ya que no todos contamos con los mismo ingresos económicos como las demás modalidad de transporte”, expresó

Comento, que las autoridades debe hacer un estudio socioeconómico para identificar que tipo de transporte puede adquirir una unidad nueva en 10 o 7 años, como lo marca la nueva ley de transporte de Chiapas. Aseguró, que el transporte escolar no tiene los recursos para cambiar sus unidades, máxime, porque desde el mes del año pasado no trabajan, por ende, no tiene dinero para cambiar sus unidades que les sirven para sacar adelante a sus familia.

“Nuestro transporte publico es incierto, porque no tenemos trabajo, pues sino hay clases no tenemos ingresos económico, por ello, le pedimos a la Secretaría que no nos exija cambiar las unidades”, abundó Detalló, que en la modalidad de escolares las unidades están más nuevas que cualquier otra modalidad, pues las unidades están mejor cuidadas, ya que solo las utilizamos cinco horas al día por 200 días al año.





“Nuestras unidades están bien cuidadas, porque no tienen el mismo uso que un taxi y un colectivo que trabajan desde las cinco de la mañana hasta las 10 de la noche los 365 días del año”, externó Finalmente, dijo que van a pedir una audiencia con las autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Chiapas para que les ayude a superar esta dificultad de los 10 años de vida de las aproximadamente 100 unidades del transporte escolar que hay en la ciudad.