San Cristóbal se queda sin grandes obras ante cancelación de SEDATU

Los primeros días de mayo de 2022, llegó a San Cristóbal de las Casas Daniel Fajardo Ortiz subtitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), para anunciar cinco obras importantes en San Cristóbal de las Casas con una inversión de más de 300 millones de pesos como primera etapa, tres de estas obras están por concluir el primero es el ciclovía en la zona sur de San Cristóbal, el segundo es la construcción de un Centro de Desarrollo Comunitario y la tercera alumbrado público en la ciudad, las dos obras suspendidas una de ellas es el mercado público José Castillo Tielemans y la construcción de un rastro municipal bovino, los varios millones de pesos regresaron a Sedatu y ahora para la construcción del rastro municipal están buscando un apoyo a través del gobierno del estado para que se cumpla el sueño de los Sancristobalenses.

Al respecto Agustín Franco Villanueva, en entrevista dijo que las autoridades locales ya solicitaron apoyo a través del gobierno estatal la construcción de un rastro municipal bovino en San Cristóbal de las Casas, porque el anterior terreno que habían comprado la pasada administración costaba cinco veces más caro de lo que se puede invertir en un rastro municipal en San Cristóbal.

Ya solicitaron apoyo a través del gobierno estatal la construcción de un rastro municipal bovino en San Cristóbal / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

"Ya se hizo la solicitud al gobierno del estado para que nos ayude a gestionar un rastro, es evidente el municipio no tiene los recursos, son inversiones muy grandes y muy fuertes, en la administración anterior fue un gasto que no sirvió para nada cinco veces más lo que valdría un terreno para el rastro, sin embargo no solamente tener un terreno por querer tenerlo sino que hay que buscar la ubicación, hay que ver que sea un lugar accesible, evidentemente siempre ha estado la solicitud desde hace un buen tiempo para que las autoridades nos ayuden a gestionar un rastro para San Cristóbal", indicó.

Mientras los matanceros, tablajeros, carniceros, no se han preocupado porque los ganados están debidamente seleccionados al comprarlo y son sacrificados en un rastro en la ciudad de Comitán, el cual reúne todos los requisitos y de buena calidad la carne, mientras en él municipio de San Andrés Larrainzar también son sacrificados varias reces en un rastro municipal, y todos los días son traídos a San Cristóbal y repartirlos desde muy temprano en las carnicerías que existe en los mercados públicos, así como en otras colonias de la ciudad.

Mientras la ciudadanía está en espera de una noticia donde puedan ser informados ya oficialmente sobre la construcción del rastro municipal bovino en San Cristóbal, pero podría ser este año o el próximo 2024 o le tocará presionar la otra administración, mientras tanto San Cristóbal de las Casas no cuenta con un rastro municipal bovino.

