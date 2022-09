¿Otra vez? En Teopisca ya amenazan con bloqueos ante el fallo de TEECH

Habitantes del municipio de Teopisca anunciaron que estarán alertas ya que aún la presidenta municipal aún no está en sus funciones al 100 por ciento, ya que los regidores no están presentando a laborar en la presidencia municipal, y podrían haber muchos cambios

Luego de que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) que despliegue las diligencias de ratificación personal y no por conducto de apoderado legal o representante alguno, a fin de cerciorarse de manera individual si continuar en los cargos qué fueron elegidos durante las pasadas elecciones del 2021.

Así también, deberán ser incluidos a los regidores de representación proporcional, ya que ellos tomaron protesta durante el inicio de la administración 2021-2024, y son parte del ayuntamiento del municipio de Teopisca.





Pobladores de Teopisca hacen el llamado de estar pendiente y que no se retiren del municipio ya que el problema de Teopisca / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Lo anterior, pobladores de Teopisca hacen el llamado de estar pendiente y que no se retiren del municipio ya que el problema de Teopisca aún no termina, a través de un audio aseguraron qué la presidenta municipal Josefa María Sánchez Pérez no podrá ser destituida, ya que la misma sala de Jalapa ordenó la restitución del cabildo que habían renunciado ante el congreso del estado.

Así también anunciaron que el día de mañana se trasladarán a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para llevar a cabo varias firmas en el congreso del estado y en otras instancias.

Mientras otros grupos de seguidores de la actual presidenta han amenazado de bloquear si es necesario, por lo que invitaron de no salir del municipio, estar donde haya señal de celular, por cualquier llamado estarán informando por radio y por celular.