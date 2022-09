Podrían bloquear Teopisca, Tribunal de Xalapa revoca nombramiento de Josefa Sánchez

El conflicto político de Teopisca no está resuelto, ordenan al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) cerciorarse sobre la intención de los integrantes del cabildo a quienes el 30 de agosto restituyó en el cargo, si realmente presentaron renunciar en junio pasado y si es su voluntad o no continuar en el cargo, ello tras resolver juicio para la protección de derechos políticos del ciudadano Luis Alberto Valdez Díaz, número SX-JDC-6831/2022 y acumulado, ex presidente del concejo municipal, y otros, designados el 24 de junio por el Congreso del Estado, luego del asesinato el 8 de junio del presidente municipal constitucional, Rubén de Jesús Valdés López.

Puedes leer: Se resuelve conflicto de Teopisca, Congreso nombra a Josefa Sánchez presidenta [Video]

La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) que despliegue las diligencias de ratificación personal y no por conducto de apoderado o representante alguno a fin de cerciorarse de manera incuestionable sobre la intención de continuar en los cargos edilicios o bien renunciar a los mismos, respecto de todos y cada uno de los integrantes del ayuntamiento de Teopisca que así lo han manifestado.

Para ello, deberá incluir a la regidora de representación proporcional cuya intención también quedó integrada en el acta circunstanciada de hechos y ratificación de voluntad de renuncia de cuatro de septiembre que obra en autos, para lo cual se deberá remitir copia certificada de la misma a la sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, precisa la sentencia.





Sin resolverse el problema político de Teopisca, revocan sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas / Foto: Tribunal de Xalapa





Posterior a la ratificación de renuncia de todos y cada uno de los integrantes del ayuntamiento, se deberá analizar cuidadosamente los elementos circunstanciales de las conductas y determinar su los dichos y la obstrucción en el ejercicio del cargo señalados por la actora de la instancia local constituyen o no violencia política en razón de género.

Habiendo obtenido la certeza de las renuncias y realizado el análisis cuidadoso del agravio relacionado con la probable violencia política por razón de género, deberá emitir la sentencia que en derecho proceda y vincular al Congreso del Estado en los actos que de acuerdo con sus facultades y atribuciones le correspondan.

Una vez realizado lo anterior y haya emitido la sentencia respectiva, deberá informarlo a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la Secretaría General de Acuerdos en caso de que con posterioridad reciba documentación relacionada con el trámite y sustentación de estos juicios, deberá agregarla al expediente que corresponda para su legal y debida constancia.





Teopisca a la espera de que le designen presidente o presidenta municipal, cargo acéfalo desde el 30 de agosto / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





El argumento de Luis Alberto Valdez Díaz es que los integrantes del cabildo, que postulados por el Partido Verde Ecologista de México, ganaron las elecciones del 6 de junio, renunciaron al cargo en junio pasado y así lo presentaron al Congreso del Estado y lo hicieron público, la síndica propietaria Josefa María Sánchez Pérez, Juan José Díaz Bassoul, Citlaly Berenice Hernández Aguilar, Oscar Benjamín López Lunez, Flor Jasmín Delgado Monterrosa, Andrés Octavio Cañaveral Hernández, Gladys de jesús Torres García, Ernesto Bermúdez González, Miriam Aurora Zúñiga Ballinas, Graciela Cervantes Guzmán, Blanca Estela Zúñiga Zúñiga y Teresa Desaida Herrera.

Los actores del juicio para la protección de los derechos políticos electorales son Luis Alberto Valdés Díaz, Mercedes de María Zúñiga Moreno, Citlaly Berenice Hernández Aguilar, otras y otros.

Debido a ello, no está firme la designación de la presidenta municipal sustituta, Josefa María Sánchez Pérez, que fue designada por la Comisión Permanente del Congreso del Estado, el pasado 22 de septiembre.