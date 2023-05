¡Directora fuera! Padres de familia exigen cuentas claras por irregularidades

Berriozábal.- Padres de familia del preescolar La Corregidora mostraron su inconformidad por las distintas irregularidades que vive el plantel, acusando a la directora de no esclarecer los recursos y dar continuidad a las gestiones en pro de la institución.

Los tutores arribaron con pancartas, mismas que finalmente pegaron en la entrada de la escuela en el barrio San José, esto debido a que decidieron levantar la voz por las distintas irregularidades que vive la escuela, de las cuales dijeron está afectando a sus hijos e hijas.

Indicaron que la directora Erika del Rocío no ha dado cumplimiento a la demanda de los padres de familia, además de asegurar que ella les quitó el dinero a los miembros del comité de padres de familia sin dar razones de dicha acción y mucho menos informar qué hizo con dicho recurso.

Indicaron que la directora Erika del Rocío no ha dado cumplimiento a la demanda de los padres de familia / Foto: Omar Ruiz | El Heraldo de Chiapas

Ante esta situación, los padres de decidieron no dejar entrar a la directora en este día, pues detallaron que no permitirán el acceso de Erika del Rocío hasta que no le entregue cuentas.

Afirmaron que no entorpecerán en las clases ni en los trabajos de las educadoras, pues únicamente quieren que la directora pueda dar explicaciones de porqué no se han hecho ciertos trabajos y el motivo del porqué quitó los recursos al comité.

Ante esta situación, los padres de decidieron no dejar entrar a la directora en este día / Foto: Omar Ruiz | El Heraldo de Chiapas

Entre las demandas se encuentra el mejoramiento de los baños, pues hay algunos mingitorios y tazas inservibles, además de pedir la compra de material para el aseo, que exista una persona encargada de la limpieza de los sanitarios.

También piden que las instalaciones de la escuela tengan mejores condiciones, que se pueda pintar la fachada y algunos espacios que han quedado en el olvido, así como también reclaman la falta de desayunos escolares.

Dejaron en claro que continuarán con su protesta hasta que se logre una junta general en donde se puedan dar pormenores de los gastos, sin embargo analizaron que de ser necesario, pedirán cambiar a la directora.

