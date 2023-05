Bullying y acoso escolar se debe a la falta de valores en menores de edad: Docentes

El bullying o la violencia ya nos alcanzó en las escuelas, es un problema complejo que es resultado de la descomposición siocial, los problemas que los niños llevan a las escuelas son aprendidos en casa, muchas conductas que manifiestan son aprendidas en los hogares, coinciden maestros.

Citan que estas expresiones de violencia o acoso escolar se presenta en todos los niveles educativos, en algunas escuelas con casos leves y en otras ya más graves, señalan.

Agustina Hernández Domínguez, subdirectora de la Escuela Secundaria Federal Lic. Adolfo López Mateos, dijo que en esta institución se presentan casos de violencia ente partes y también el noviazgo mal dirigido, lo que no está prohibido pero tiene que ser en los espacios adecuados.

Indicó, que hasta ahora no se aplican sanciones, “en mi caminar en el sistema educativo he constatado que está presente en todos los niveles educativos, la causa tiene que ver con las conductas de los hogares, por ello se llama a los padres de familia para que den seguimiento a la conducta de sus hijos, para que se comenten los valores, se actúe con rectitud y no seamos violentos”, citó.

Dijo que en ese plantel con mil 300 alumnos en los dos turnos, matutino y vespertino, cada lunes se habla a los adolescentes de uno de los valores, además, cada docente en cada grupo de 45 alumnos fortalece la parte emocional, la importancia de rescatar los valores humanos para respetar a nuestros pares.

Dijo que “se necesita mucho en las escuelas de la cooperación de los padres de familia, por fortuna el 80 por ciento de nuestros alumnos no presenta problemas. Tenemos una atención especial en ese 20 por ciento entre quienes se presentan casos de violencia, algunos padres vienen a ver qué pasa con sus hijos, otros no se acercan, de algunos alumnos vienen sus abuelos, hay un seguimiento emocional y de fomento a los valores que pedimos a todos los padres que comience en casa”, concluyó.

De acuerdo a la profesora Amada Gutiérrez Suriano, directora de la Escuela Primaria Francisco González Bocanegra, de Tuxtla Gutiérrez, la atención del bullying necesariamente requiere de la participación de los padres de familia que son quienes conocen mejor sus hijos y los maestros en un trabajo conjunto.

Maestros piden a los padres de familia estar pendientes de la salud emocional de sus hijos / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Expone que no todos los casos que se presentan en la escuela es bullying, “los niños juegan a policías y ladrones y se empujan y luego vienen los padres de familia a decir que sus hijos están siendo objeto de bullyng, esto se da frecuentemente en nuestro medio”, en esta escuela el personal docente hace guardia antes de ingresar a los salones a las ocho de la mañana, a la hora del recreo y después de la una de la tarde para evitar que los niños se agredan o empujen.

Señala que lo que comúnmente se presenta en la convivencia de las niñas, los niños y adolescentes son empujones, no hay otro tipo de agresiones pero siempre hay que estar pendiente de ellos, por esto los 22 profesores del plantel se dispersan en la escuela, algunos en las dos entradas, para cuidar a los alumnos, que son menos de 400.

Cita que lo importante a comprender y que han pedido a los padres de familia es que “la educación comienza en casa, muchos alumnos proceden de familia desintegradas, con alcoholismo, drogadicción, y los alumnos ya vienen con costumbres, con hábitos una educación de casa y en la escuela lo vienen a reflejar”, señaló





Indicó que al presentar problemas algunos de nuestros alumnos se habla con los padres de familia para saber qué están haciendo en casa por ellos, muchas veces creo el padre cree que todo lo va a resolver el maestro en la escuela, pero sí hay situaciones en las que no nos podemos involucrar.

“El maestro o la maestra no puede abrazar a un alumno o alumna porque se interpreta como acoso, y eso es lo único que a veces requieren, atención y contacto físico de los papás”, señala e incide en que más que un método de atención, es estar pendiente de la infancia para atender estos comportamientos según cómo se presenta.

“Los alumnos (de todas las edades a veces traen juegos bruscos que no sabemos porqué los vienen a implementar, pero simple y sencillamente es porque ya tienen problemas en casa, vienen y los reflejan acá en un comportamiento en el que jugando empujan a sus compañeros, pero dentro de lo que cabe es un ambiente muy normal, la mayoría de los niños juegan de manera normal, hasta ahora no tenemos casos complicados de violencia en ese ciclo escolar 2022-2023”, señala.





Por su parte, Samuel Solís Gómez, sostiene que los padres de familia son un pilar fundamental en todo el proceso educativo, es un pilar fundamental, hasta que el alumno concluya sus estudios, debe estar pendiente en todos los aspectos siempre, principalmente, de su conducta, así como proveer de todos los elementos que requiere para su buen desarrollo, su aprendizaje en la escuela y sus tareas en casa, el padre debe saber que todo problema que se suscite en casa emocional, social o económicamente influye en la conducta del alumno. Los problemas empiezan en casa, la educación viene de casa, el nivel de violencia que puede presentar en una escuela es el nivel de violencia que se presenta en casa”, cita el profesor.

En la Escuela Primaria Francisco González Bocanegra no hemos experimentado casos graves de violencia, no hemos llegado a aplicar sanciones a los niños, niñas y padres, el bullyng es un proceso sistemático o violencia reiterativo y como tal no ha ocurrido en estén plantel, pero se dan empujones y ante ello los padres nos acercamos a las escuelas y pedimos que no seamos sobreprotectores de los hijos, sino que asuman la responsabilidad que les corresponde sin dejar de ejercer sus derechos.

