Para semana santa no habrá escasez de carne de res en San Cristóbal

San Cristóbal De Las Casas.- Durante las próximas vacaciones de Semana Santa que se celebrará del 2 al 9 de abril no habrá escasez de carne de res y no se incrementarán los precios, quizá algunos los cierran pero el 95% de las carnicerías que existen en San Cristóbal de las Casas estarán abiertas.

Al realizar un recorrido en varias carnicerías de la ciudad, los propietarios y trabajadores, al ser cuestionados dijeron que estarán trabajando de manera normal durante la semana santa y la venta de la carne de res afortunadamente se ha mantenido el precio, "no ha incrementado el precio y en esta temporada vacacional se respetarán los precios del kilo de carne y vamos a trabajar de manera normal".

"Nosotros vamos a seguir trabajando de manera normal porque este es nuestra fuente de vida, el que no trabaja no gana y no come, durante esos días estaremos trabajando nosotros quizá algunos los cierran, pero la mayoría estarán abiertos los más de 50 carnicerías qué tiene San Cristóbal y estamos respetando los precios del kilo de carne, ahorita está a 165 otros lo venden en 170 pesos el kg. pero mantenemos el precio desde hace varios meses, no hay escasez de carne y no lo habrá, estamos trabajando muy bien a pesar de que los animales los sacrifican en otros municipios", señaló uno de los propietarios de carnicerías.

Y es que desde hace muchos meses han estado sacrificando los animales de manera clandestina en el Barrio de Cuxtitali y una parte en la zona sur de San Cristóbal, las mismas autoridades de la secretaría de salud y protección civil han clausurado sus puertas pero los propietarios violan el sello y así operan nuevamente de manera ilegal.

Los verdaderos matanceros, tablajeros, carniceros, las reses los sacrifican en un rastro particular de la ciudad de Comitán mientras el otro los sacrifican en un rastro de la cabecera municipal de San Andrés Larrainzar, desde muy temprano son transportados a San Cristóbal y más tardar a las 9 de la mañana ya están repartiendo en las carnicerías.

Mientras los terrenos donde funcionó más de 50 años como rastro municipal ubicado en la zona sur de San Cristóbal, continúan los trabajos de un proyecto del gobierno federal donde se está construyendo un parque comunitario y hay un avance del 60 por ciento, pero hasta el momento no existe un rastro municipal a pesar de que la pasada administración de Jerónima Toledo Villalobos dijo que había comprado terrenos pero únicamente fueron firmadas los papeles y hasta el momento no existen los terrenos para el nuevo rastro municipal.

