¡Sin mando! Delegación de Gobierno en San Cristóbal continua sin mandatario

Continúa acéfala delegación de gobierno en San Cristóbal de Las Casas, tras la renuncia de Angélica María Domínguez Velasco desde el pasado 31 de mayo de 2023, luego de sufrir violencia de género en la secretaría general de gobierno del estado de Chiapas se vio obligada a presentar su renuncia, y que ya había sido notificada que sería removida a Yajalón o a Motozintla pero no lo aceptó.

En la delegación permaneció 4 años y medio y en una conferencia de prensa anunció el motivo de su renuncia, únicamente agradeció al gobierno de la entidad porque ella fue invitada directamente a ocupar un cargo en su gobierno, pero durante esos años perteneció a la secretaría de gobierno denunciando que sufrió violencia de género.

Foto: Angélica María Domínguez Velasco

Ya son 27 días continúa acéfala la delegación de gobierno y hasta este día martes no existe una cabeza para poner orden en la delegación, no hay jefe, no hay jefa y los empleados se sabe que únicamente llegan a cubrir sus turnos de lunes a viernes y después de todo estos días se deslindan de cualquier problema que se pueda registrar en San Cristóbal de las Casas, pero sí es necesario que exista un representante de la secretaría de gobierno de San Cristóbal, pero esta instancia gubernamental no se ha preocupado nombrar a otro encargado de esta delegación.

Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Mientras algunos indígenas de varias comunidades del municipio de San Cristóbal han llegado a las oficinas de la delegación para tratar de hablar con un funcionario pero simplemente les dicen que no hay delegado y que sus problemas son resueltos hasta en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, además han señalado que los gastos son el doble, también piden que el responsable nombre ya un titular de esta dependencia porque no es justo que la titular de la secretaría de gobierno no esté al pendiente de la delegación, en San Cristóbal existen muchos problemas, y que lamentablemente es la primera ocasión que se registra en la ciudad sin titular de esta dependencia.

