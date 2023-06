Bloqueo en Venustiano Carranza por la "OCEZ-Casa del pueblo" deja sin comida a choferes

En una situación preocupante que ya lleva más de 23 días, un grupo de choferes junto con los trailers de diversas empresas se encuentran retenidos en Venustiano Carranza, Chiapas, por integrantes de la OCEZ-Cas del Pueblo. Estos choferes, quienes han estado sin recibir viáticos durante este período, enfrentan dificultades financieras y temen perder sus empleos debido a su prolongada retención.

La falta de viáticos ha dejado a los choferes en una situación desesperada, ya que no tienen medios para subsistir ni tampoco tienen la oportunidad de vender sus productos o servicios. Ante esta situación, han hecho un llamado urgente al gobierno de Chiapas para que intervenga y los ayude a rescatar las unidades retenidas.

Cabe mencionar que no solo está afectando a las empresas, si no también a los ciudadanos quienes tienen que caminar cerca de 15 metros para poder abordar el siguiente transporte, ya que los transportes no pueden pasar el bloqueo, únicamente los autos pero siempre y cuando paguen una cuota.

Los choferes solicitan una solución pacífica a esta problemática o que se aplique el estado de derecho para su liberación inmediata. Conscientes de la importancia de la ley y el orden, estos trabajadores exigen que se respeten sus derechos y se les permita continuar con sus actividades laborales sin más demoras.

Es fundamental destacar que esta situación afecta no solo a los choferes, sino también a sus familias y dependientes económicos. La incertidumbre y la falta de ingresos están generando una gran preocupación en estos trabajadores, quienes solo desean retomar sus labores habituales para asegurar su sustento y el de sus seres queridos.

Hasta el momento los choferes tienen que comenzar a vender sus productos para que no se echen a perder, de las mercancías que se encuentran son: limón, cemento, refresco, Sabritas, panqués, entre otras cosas.

Se espera que, con la intervención adecuada y oportuna, los choferes y las unidades retenidas en Venustiano Carranza puedan ser liberados en el menor tiempo posible, evitando así mayores perjuicios económicos y laborales para todos los involucrados.