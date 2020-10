Piden alto a los despidos en hospitales de varios municipios

San Cristóbal de Las Casas.- “Pedimos que cese los despidos, tenemos el caso de dos compañeras del Hospital Básico Comunitario de Chiapa de Corzo, donde fueron cesadas por exigir el material y algo que consideramos que no es una justificante que por no haber acatado una indicación médica y se supone hay un decreto presidencial del mes de abril, donde dice que no debe haber ningún despido injustificado”.

Lo anterior lo manifestó José "N", enfermero del Hospital de Las Culturas, quien acompañado de integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores de la Salud realizaron un mitin en esta ciudad a las afueras de la Unidad administrativa, donde exigieron se cumpla la promesa de basificación a todos los trabajadores de la salud que se han desempeñado durante la contingencia del Covid-19.

En conferencia de prensa, manifestó que entre sus demandas se encuentra también considerar al Covid-19 como riesgo de trabajo, ya que no se sabe cuántos médicos van a quedar con secuelas, después de haber padecido la enfermedad, así como el conteo real del personal caído.

Asimismo, piden que cesen los despidos injustificados a quienes han levantado la voz para reclamar su derecho laboral y denunciado la falta de insumos y medicamentos para hacer frente al Coronavirus, ya que algunos miembros de la Unión de Trabajadores de la Salud, han sufrido injusticias.

José "N" aclaró que la lucha se continuará con instancias federales, ya que no le compete al estado la basificación, “depende de la Federación, lo único que pedimos es trasparencia en ese proceso, que sea un proceso de basificación justo”.

Por último refirió que la cifra oficial de la Secretaría de Salud es de 49 fallecidos a causa del Coronavirus, sin contar otras instituciones sanitarias como el IMSS y el ISSSTE.