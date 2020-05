Piden atención a joven accidentado en Cancún de la etnia Tseltal

San Cristóbal de Las Casas.- Víctor Manuel Ruiz, miembro de la Organización Proletaria Emiliano Zapata, versión Histórica (OPEZ-H) pidió a las autoridades del gobierno de Chiapas, sea atendido y trasladado a Chiapas la persona José Luis Ruiz Hernández, quien el pasado el 11 de agosto de 2019 se accidentó laborando en Cancún, Quintana Roo, pero a pesar de una solicitud no han sido atendidos.

“Mandamos una solicitud al gobernador el 17 de enero de 2020, y hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. Después lo mandamos al presidente de la República, y al igual no contestan las llamadas, no nos dicen nada, mientras el paciente esta grave y se esta complicando su salud”, dijo.

En un video enviado a este medio de información, narra que su familiar tiene fracturada las dos piernas y requiere de una cirugía con un costo de unos 80 mil pesos, “y son cinco meses que no ha trabajado”.

Lamentó que el gobierno no les brinde atención a pesar de expresar su total apoyo a los indígenas, “pura promesa y no ha cumplido lo dicho en sus conferencias de prensa”, añadió.

“Que se pongan la mano en el corazón, no estamos pidiendo gran cosa, queremos atención, no somos migrantes, somos mexicanos y no es posible que los atiendan mas a ellos, pedimos atención”, concluyó.

En este sentido Octavio Zunun Aguilar, Delegado de la OPEZ en la zona altos de Chiapas, urgió la atención a este indígena Tseltal, originario de Chilón, ya que en las imágenes que les han enviado, se le nota infecciones en las dos piernas, ante la falta de atención por la falta de recursos económicos.

