Piden cambiar de ruta el internet para municipios del norte de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas.- Una comisión de pobladores del municipio de Ocosingo y Chilón, entregaron una escrito al Gerente Zona altos de Teléfonos de México en San Cristóbal (Telmex), Nahin Antonio Aguilar, para que hagan el cambio de ruta de la fibra óptica que actualmente pasa por el poblado de Oxchuc que continuamente vive conflictos y eso daña el servicio que reciben otras comunidades por eso solicitan que la señal o cableado de fibra óptica de Telmex y de Telcel, venga del estado de Tabasco.





En el escrito entregado, justifican que esta determinación, ayudará a que el personal no esté acudiendo a Oxchuc, cada vez que ésta sea dañada, como ha ocurrido, por los conflictos que se viven en el poblado en mención, y que no solo ha dejado incomunicado a Ocosingo, si no también a los municipios de Altamirano, Chilón, Yajalón, tila, entre otros, sin que “nosotros tengamos nada que ver en el conflicto”.

En el escrito entregado, la comisión reveló que anexaron 2 mil 33 firmas de pobladores de Ocosingo, y 857 de Chilón, pero que son más los afectados, por lo que esperan les den una solución al escrito que fue recibido por Gloria Cordero.

Es de recordar que derivado de problemas sociales y demandas, pobladores de Oxchuc, en diferentes ocasiones han tirado árboles que rompen cableados y deja incomunicado a municipios de la zona selva de Chiapas, y que con la nueva normalidad, que tiene que ver con los trabajos usando el internet, ha ocasionado pérdidas en servicios públicos importantes, ya se temas académicos o de salud.

Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas