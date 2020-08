Retienen a peritos y personal de apoyo en Huixtán después de lamentable accidente

San Cristóbal de Las Casas.- Familiares de siete personas retenidas en el municipio de Huixtán, entre ellos tres periciales de la Fiscalía de Justicia Indígena, además de cuatro trabajadores de una empresa de grúa, exigieron la intervención de las autoridades competentes, ya que desde la tarde noche del pasado no saben nada de ellos, cuando acudieron a Oxchuc a realizar trabajos periciales después del accidente de un camión perteneciente al Instituto Mexicano del seguro Social que dejó tres muertos y 12 lesionados.

Al respecto, Elba "N", madre de un trabajador perito de la fiscalía indígena explicó que su hijo fue enviado a realizar los trabajos periciales, pero los pobladores de Oxchuc que saben el chofer huyó, los retuvieron para presionar en el pago de 5 millones de pesos por los daños y perdidas humanas.





















Es de mencionar que transcendió los 7 retenidos se encuentran en la comunidad 20 de noviembre del municipio de Huixtán, y lograr con esto que el IMSS page los daños y gastos por las perdidas humanas que dejó el accidente suscitado alrededor de las 10:30 de la mañana.

Detalló que su hijo logró comunicarse la noche del pasado sábado y le indicó que los están amenazando, para presionar el pago de 5 millones de pesos “pero el IMSS no da la cara para ir a solucionar los problemas”.

Por su parte, Cristina Gordillo, mamá del licenciado Óscar Domínguez, lamentó que de parte de la Fiscalía no hay información en los avances para su liberación “y no sabemos en que condiciones esta, y solo por conocidos sabemos que ellos siguen siendo amenazados con ser quemados porque el seguro social no responde”.













Venimos a checar a la fiscalía para que nos informen y nos digan que nuestros familiares, nuestros hijos están bien, como madres y hermanos que están, abundó.













Urgen al IMSS tome cartas en el asunto, y que el gobierno intervenga para que ayuden a liberarlos, antes de que suceda algo grabe, porque se tienen antecedentes que los pobladores de Huixtán son agresivos “y no ven quién lo hizo si no quien la paga”.

“Nuestros hijos no hicieron nada, solo estaban trabajando, no los encontraron robando, matando, estaban trabajando, les piden 5 millones de pesos, el conductor se dio a la fuga y ellos los tienen de carnada”, concluyó.