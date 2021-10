Piden pobladores aplicar ley contra quienes realicen bloqueos en Altamirano

San Cristóbal de Las Casas.- Sectores empresariales y organizaciones sociales, hicieron un llamado a las autoridades competentes, apliquen el estado de derecho en contra de quienes, desde el pasado 30 de septiembre, mantienen incomunicado el municipio de Altamirano, con el argumento que pedir la instalación de un concejo municipal, cuando las elecciones fueron a fines de Gabriela Roque Tipacamu, quien no ha podido tomar el cargo de presidenta municipal.

Los molestos quienes pidieron secrecía, aseguraron que la vida del ex presidente, Roberto Pinto Kanter, está en riesgo, ya que “se encuentra en manos de delincuentes, lo único que buscan con este llamado es generar la paz social y la libertad de las garantías individuales de los ciudadanos que día con día necesitan movilizarse por diferentes causas, entre ellos transportistas, comerciantes, profesionistas etcétera”.





Dejaron ver que a 10 días que un grupo “minoritario” decidió bloquear los accesos a la cabecera Municipal de Altamirano, han mostrado a un grupo armado que podría poner en riesgo a la población, tal como sucedió en el municipio de Altamirano, donde hay 21 desaparecidos, y que se desconoce si estas vivos o muerto, “no queremos otro Pantelhó, queremos paz y tranquilidad”.

Afirma que como empresarios no están a favor de ningún grupos políticos existentes en el Municipio, pero que se están viendo afectados por el cierre y el control de la cabecera municipal “donde la gente casi no sale por temor, y eso nos afecta, independientemente que no podemos entrar ni salir del municipio”.

“La estrategia de seguridad ha fallado ya que desde el término de las elecciones los grupos políticos perdedores tomaron una postura e iniciaron equivocadamente peticiones de establecer un consejo Municipal, acción contraria por que la mayoría de ciudadanos que salieron a votar, estarían inconformes, ningún tribunal les ha dado la razón mucho menos los ciudadanos que queremos ver a un Altamirano en paz, no estamos de acuerdo que estén secuestrando a personas mucho menos atentar contra propiedades”, señalaron.





Foto: Miguel Rojas | Diario del Sur





Consideraron oportuno la postura de la diputada federal y dirigente del Partido Verde en Chiapas, Valeria Santiago Barrientos al no ceder a chantajes de conformar el Consejo Municipal en Altamirano, Chiapas ya que no existe fundamento legal alguno.

Refiriéndose también, a buscar los mecanismos conducentes a que se lleguen a buenos términos a través del diálogo y la concertación.

Hasta este domingo han dicho que se desconoce el paradero del Ex Presidente Municipal Roberto Pinto Kanter y de dos personas más.