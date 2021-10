Pobladores de SCLC piden a alcalde garantizar medidas de seguridad

San Cristóbal de Las Casas.- Integrantes del Concejo Ciudadano de seguridad de San Cristóbal, Gestión Social Barrios, colonias y fraccionamientos para un mejor San Cristóbal, hicieron un llamado urgente a las autoridades federales, estatales y municipales, el desarme inmediato de grupos armados o violentos que existen en la ciudad, así como la aplicación urgente de las leyes de acuerdo con su competencia, sin distinción a quienes las infringen.

En un comunicado, piden además poner mano firme en los operativos de seguridad que efectúan en la ciudad, que estos operativos que sean planeados y estructurados en toda la ciudad, y no solo en determinados lugares y que en los operativos participen los diferentes mandos policíacos; municipal, estatal, guardia nacional, militares y agente del ministerio público; “que no pongan como pretexto que no tiene armas o equipos, ya que están los tres órdenes de Seguridad Municipal, Estatal y Nacional”.





Como integrantes del concejo ciudadano de seguridad de esta ciudad, decidieron levantar la voz para expresar que desde 1990 hasta el año 2000, la ciudadanía salía pasear con su familia en el centro histórico de la ciudad, mercados públicos, en las calles, avenidas y plazuelas, sin temor alguno, “la diversión era sano y en armonía o al menos la inseguridad no era tan perceptible”.

“En la actualidad. En el año 2001 hasta la fecha (septiembre del 2021) van creciendo los estragos de la inseguridad en forma desmedidas en las calles, avenidas, plazuelas, mercados públicos nuestra ciudad, hay más asaltos, robos y resurgimiento de grupos delincuenciales violentos equipados con armas de fuego de usos exclusivo del ejército, estos grupos se movilizan con motos en las calles, avenidas y andadores de nuestra ciudad sin impunidad alguna”, consideran.





Son alrededor de 15 organizaciones de “motonetos” los que operan en San Cristóbal. / Foto: Cortesía





Refieren que los “grupos violentos se pasean en motos sin impunidad alguna” en las calles, avenidas o andadores de esta ciudad, “disparando al aire libre con la total impunidad y omisión de la autoridades, poniendo en riesgo la integridad física y la vida de los ciudadanos, pueden ocasionar accidente muy grave con una bala perdida puede impactar a persona por lo consiguiente puede perder la vida”

“Así lo que sucedió el pasado 25 de septiembre a la niña Marisol mientras dormía en su domicilio ubicado en la colonia San Antonio del Monte a las 18:30 horas aproximadamente, una bala perdida terminó con su vida. Desde el momento de su asesinato hasta la fecha las autoridades”, reseñan.

Como integrantes del concejo ciudadano de seguridad de esta ciudad, manifiestan que solo quieren vivir en paz y en armonía en cualquier lugar de la ciudad, sin ningún temor para salir a cualquier zona de la ciudad y principalmente que sea un lugar seguro “en nuestra ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas nadie por encima de las leyes”.