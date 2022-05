Pobladores de Venustiano Carranza bloquean vía hacía Villa Las Rosas

Cerca de 300 pobladores del municipio de Venustiano Carranza, quienes dijeron pertenecer a la organización Alianza de Comuneros, Indígena- Tsotsil San Bartolomé de Los Llanos, instalan un bloqueo carretero sobre el tramo carretero Venustiano Carranza-Villa Las Rosas, para exigir apoyos al gobierno estatal y federal.

Lee más: Bloquean carreteras de Chiapas presuntos motonetos, habitantes y campesinos

Tal como la habían anunciado en un comunicado, la Alianza de Comuneros Indígenas Tsotsil-Totik San Bartolomé de Los Llanos de Venustiano Carranza, la mañana de este jueves instalaron un bloqueo carretero total a la altura de la comunidad Laja Tendida, con palos, piedras y un vehículo atravesaron en medio de la carretera para evitar el paso de unidades.

Lo anterior, los campesinos dieron a conocer qué está protesta de la organización es con la finalidad de exigir la entrega de los apoyos del Programa, "Producción para el Bienestar del Campo", que otorga el gobierno Federal y del estado.





Cerca de 300 pobladores del municipio de Venustiano Carranza instalan un bloqueo carretero / Foto: Cortesía | Pobladores





Ante esta falta de apoyo, a través de una asamblea acordaron realizar este bloqueo total para que las autoridades resuelvan el problema que tienen los campesinos de Venustiano Carranza y señalan que la única demanda es que les entregan estos apoyos que están solicitando.

Finalmente, han dicho que mientras no sea resuelto sus demandas permanecerán en el bloqueo, y decenas de vehículos se encuentran varados en espera de que abran el paso, pero los más perjudicados son los transportistas porque no llegan a su destino los pasajeros, así como a vehículos que transportan alimentos porque no llegan a su destino y se podrían echar a perder.