Pobladores exigen declarar el Cerro de Santa Cruz como Área Natural Protegida

Ciudadanos del poblado del Cerro de Santa Cruz La Almolonga, ubicado en la zona oriente de San Cristóbal de Las Casas, exigen al gobierno municipal de San Cristóbal, presidido por Mariano Díaz Ochoa y su cabildo la protección del cerro de Santa Cruz La Almolonga debido a que en las faldas del cerro ya existen casas construidas y tratan de evitar que se expande la construcción de casas en el Área.

Al respecto, Alberto Patishtán Patistan Secretario de la Reserva del Cerro de Santa Cruz la Almolonga, en entrevista dijo que desde hace varios años vienen exigiendo la protección del cerro de Santa Cruz, ya que actualmente pretenden construir más casas, y que ésta zona nace miles de litros de aguas por minuto y que abastece el 75% a miles de Sancristobalenses de la zona oriente, sur y centro de San Cristóbal de Las Casas.

"Nosotros desde hace muchos años hemos venido solicitando la Declaratoria de Área Natural Protegida el Cerro de Santa Cruz La Almolonga, porque él 75% de agua que nace en el cerro abastece a miles de coletos, por eso exigimos con el actual gobierno municipal qué Decrete como Área Natural Protegida el cerro de Santa Cruz, nosotros no somos invasores, solo exigimos que se proteja el cerro, porque si no lo protegemos pues el gobierno no lo hace, en pocos años quedará sin agua San Cristobal, en el cerro pretenden tirar más árboles y construir más casas, nosotros solo queremos cuidarlo", indicó Patihstán Patihstán.

Finalmente, indicó que el área boscosa mide 43.25 hectáreas, por lo que exigen al presidente municipal de San Cristóbal y al cabildo en pleno qué gestione ante las instancias correspondientes y que se declare como Área Natural Protegida el cerro, porque las tierra es Nacional, es de San Cristóbal y se debe de cuidar las zonas boscosas que aún quedan en el cerro de Santa Cruz La Almolonga.