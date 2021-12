Pobladores retienen a hombre acusado de cobrar derecho de piso en Teopisca

Un sujeto acusado de extorsionador fue retenido la noche de este martes por pobladores del municipio de Teopisca, será juzgado por usos y costumbres de la citada comunidad, luego será entregado a las autoridades competentes.

Alrededor de las 17:50 horas de este martes, más de 100 habitantes de la comunidad Betania municipio de Teopisca, retuvieron a una persona del sexo masculino acusado de extorsionar a propietarios de tiendas de abarrotes en la localidad.





"Este señor me está cobrando derecho de piso con la cantidad de 2 mil pesos, según es autoridad del municipio pero no lo conocemos, es más nosotros como indígenas no pagamos derecho de piso en la comunidad y menos al municipio", señaló una de las víctimas.

El presunto extorsionador se encuentra retenido en la sala de usos múltiples de la comunidad Betania para ser castigado por usos y costumbres, luego será entregado a las autoridades ministeriales para que esta autoridad se haga cargo de investigar su procedencia.

Finalmente, los más de 100 pobladores custodiarán a este presunto delincuente durante 24 horas, según sus usos de costumbres deberá estar encerrado en la cárcel rural de la comunidad Betania de este municipio.