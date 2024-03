Especialista descarta posible volcán en San Juan Chamula

Municipios Reportan fenómeno de brazas en el suelo de San Juan Chamula

Luego de que en redes sociales circulará un video acerca de la aparición de un volcán en el municipio de San Juan Chamula, esto podría tratarse de otro fenómeno, así lo comentó el vulcanólogo, el Dr. Miguel Ángel Alatorre Ibargüengoitia, del Centro de Monitoreo Vulcanológico y sismológico de la UNICACH.

Asimismo indicó que se podría descartar que existe un volcán, ya que la zona en la que apareció no es zona volcánica, mencionando que se podría tratar de un incendio subterráneo; "realmente esa zona, no es una zona donde pueda generarse un volcán activo, lo que si puedo descartar es que haya un volcán activo, esa zona no es donde pueda generarse volcanes así de la nada", informó, el vulcanólogo.

Ante ello también indicó que no es una zona vulnerable o que esté en peligro, ya que las únicas zonas volcánicas activas en Chiapas son el Volcán Chichón y el volcán Tacaná, mencionando que solo en esas dos zonas podría haber una actividad volcánica.

"Hay algunos otros volcanes que ya están extintos y ya no tendrían otra actividad y no hay una zona en donde pueda generarse volcanes nuevo o bueno no hay evidencia reciente de que eso haya ocurrido", dijo Alatorre.

Cabe destacar que Alatorre Ibargüengoitia, dijo hay ciertas zonas en las que si pueden aparecer volcanes, un ejemplo de ello es el estado de Michoacán donde surgió el volcán Paricutín, de la nada, por lo que en Chiapas no podría ser el caso, ya que no hay evidencia alguna que eso pueda ocurrir, en dado caso ocurra sería el Chichón y el Tacaná.

Finalmente, recalcó que se han visto en redes sociales estas noticias de nuevas apariciones, entre ellos este de Chamula, en donde el vulcanólogo aseguró que esa zona ni siquiera hay volcanes, si no que se trata de otro tipo de fenómenos que de igual forma se tiene que monitorear, pero aseveró que no se trata de un volcán.

