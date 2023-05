Chiapas con altas temperaturas y mala calidad de aire

Tuxtla Gutiérrez podría alcanzar este 8 de mayo temperaturas máximas de 40 grados centígrados, una mínima de 23 grados centígrados, una probable precipitación de un litro por metro cuadrado, una probabilidad de lluvia de un 8 por ciento, una posible velocidad de vientos de 5 a 10 kilómetros por hora, una dirección del viento del sur y una ráfaga de viento de 24 kilómetros por hora, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Mañana martes la temperatura en la capital de Chiapas se espera de la temperatura sea de 39 o 40 grados centígrados la máxima y la mínima de 24 gracias centígrados, mientras que para el miércoles se prevé que alcance la máxima de 36 grados centígrados y la mínima se de 22 grados centígrados.

Tuxtla Gutiérrez podría alcanzar este 8 de mayo temperaturas máximas de 40 grados centígrados / Foto: Cortesía

En Tuxtla Gutiérrez la temperatura durante el transcurso del año históricamente varía de 17 a los 34 grados centígrados, rara vez baja a menos de 14 grados centígrados o sube más de 38 gracias centígrados, ahora podría llegar a los 40 gracias, mientras que en el mes de mayo del 2022 fue de 31 grados centígrados en promedio, la temperatura promedio en mayo es de 22 grados centígrados, la media promedio es de 27 grados centígrados y la mínima de 21 grados centígrados.

Además de Tuxtla Gutiérrez También Chiapa de Corzo, Suchiapa y Berriozábal que conforman la región Metropolitana estarán, junto con los municipios de la región Soconusco, Istmo- Costa, Frailesca y Valles Zoques con temperaturas de entre 36 a 40 grados centígrados, los vientos irán de entre 40 y 50 kilómetros por hora y la humedad relativa será del 30 por ciento. Los municipios de las regiones De Los Llanos y Sierra Mariscal tendrán temperaturas de 26 a 30 grados centígrados, vientos de entre 20 y 30 grados centígrados y una humedad del 50 por ciento.

La temperatura durante el transcurso del año históricamente varía de 17 a los 34 grados centígrados / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que la segunda onda de calor con temperaturas de 40 y hasta 45 grados centígrados impactarían este lunes a Chiapas, aunque también se podrían presentar en algunos puntos intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros.

En Chiapas, según el SMN, se presentará cielo medio nublado por la mañana y nublado por la tarde con probabilidad de chubascos, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, el ambiente será templado durante la mañana y extremadamente caluroso por la tarde, los viento de dirección variable con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

De acuerdo con el Departamento de Hidrometeorología del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua, la ola de calor es consecuencia de la temporada de estiaje, es una temporada normal, indica que estamos por iniciar la temporada de lluvias, pues las lluvias en el estado ocurre de finales de mayo o principios de junio al mes de octubre, el resto de los meses corresponden al estiaje, algo normal dentro de la climatología de Chiapas.

En Chiapas, según el SMN, se presentará cielo medio nublado por la mañana y nublado por la tarde / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas recomienda que ante las altas temperaturas se debe aumentar el consumo de líquidos, usar ropa fresca y colores claros, utilizar bloqueadores solares, usar gorra, sombrero o sombrilla, para prevenir riesgos por calores extremos debe hidratarse es lo más importante, ubicarse en la sombra o en lugares frescos, evitar realizar actividades físicas en horario de 12 a 16 horas.

Evitar los golpes de calor, los síntomas son dolor de cabeza, mateo, náuseas o vomito, confusión o pérdida del razonamiento, respiración y frecuencia cardíaca acelerada y convulsiones, en casos de emergencia llamar al 911, para recibir ayuda.

El Secretario de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez, Eder Mancilla, comenta que no tenemos incendios en la capital desde hace tres dias pero no es recomendable hacer ejercicios al aire libre desde las once de la mañana a las tres de la tarde, debido a que es en ese tiempo cuando los rayos ultra violeta son más intensos, ocasionan daños a la piel, cómo deshidratación, eso conlleva a un desvanecimiento por el golpe de calor, se deberá consumir muchas frutas y verduras, no hay que sacar al aire libre a personas que presenten enfermedades crónicas degenerativas, sobre todo, las relacionadas con las visa respiratorias.

Autoridades recomiendan que ante las altas temperaturas se debe aumentar el consumo de líquidos / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Dijo que no se debe consumir cervezas para pretender hacer frente a la ola de calor, consumirlo trae consecuencias, el alcohol genera deshidratación, no es recomendable, es un mal dicho decir para a consumir para quitarnos la sed, es de mayor riesgo.

La capital chiapaneca registra mala calidad del aire, aunque no registra la capital incendios por tercer día consecutivo, pero se ha quedado en el valle de la ciudad la sensación de humo, suman ya cinco días en esta condición, primero fueron tres días consecutivos, dos días que nos mantuvimos en calidad del aire buena pero este lunes de nueva cuenta tenemos mala calidad del aire.

Es posible evitar riesgos a la salud no realizar ejercicios al aire libre de 11 se la mañana a las 15 horas, no exponer a los adultos mayores al aire libre, sobre todo los que presentan enfermedades crónicas degenerativas, principalmente respiratorias, explicó el Secretario de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez, Eder Mancilla.

La calidad del aire este lunes en Tuxtla Gutiérrez que corresponde a la zona Metropolitana de Chiapas presenta mala calidad del aire, este escenario se confirma con el monitoreo de la calidad del aire de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, ubicada en la presidencia municipal de la capital, aunque puede ser cambiante en cualquier momento.

La calidad del aire este lunes en Tuxtla presenta mala calidad del aire / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Este martes nos ubicamos en 2.5 microgramos de particulas contaminantes, seguirá el monitoreo durante el día, la estación de monitoreo en el centro de Tuxtla Gutiérrez en el ambiente se analizan particulas menores a 2.5 micras, los gases ozono, bióxido de azufre, bióxido de nitrógeno y monóxido de carbono.

A partir de 45 micras ya rebasamos el nivel de aceptable y se convierte en una mal calidad del aire, el llamado es que la sociedad pudiéramos contribuir a mejorar la calidad disminuyendo el uso del automóvil, la estufa en casa, eliminar la quema de basura, disminuir la contaminación desde las empresas, disminuir las quemas.

Otra contribución de la sociedad hacia la calidad del aire sería la afinación de los vehículos, si no hay necesidad de usar el automóvil hay que caminar, recurrir a la bicicleta y usar el transporte público, cosas pequeñas pero que abonan a mejorar la calidad del aire.

En la calle no se observa personas con sombrillas, con gorras o sombreros, aunque los cerros el Mactumactzá y Parque Nacional Cañón del Sumidero están cubiertos de humo.

