¡Van en su contra! Campesinos piden destitución de la presidenta de Teopisca Josefa Sánchez

Teopisca.- Comisariados ejidales, agentes rurales, jueves y concejos de vigilancia de 52 comunidades que corresponde el municipio de Teopisca, se reunieron recientemente para desconocer a la alcaldesa Josefa María Sánchez Pérez, a pesar de que ellos mismos con bloqueos carreteros la llevaron al poder como primera autoridad de este municipio.





En un escrito que entregaron al congreso de estado, señalaron que por acuerdos de la población solicitaron de inmediato la intervención de gobierno de Chiapas y del Congreso para la destitución Josefa María Sánchez Pérez, como presidenta municipal sustituta, además dan un ultimátum para que el Congreso realice el cambio de Sánchez Pérez y así poder vivir en paz el municipio de Teopisca.

En el escrito, recordaron que Josefa María Sánchez Pérez se reunió el día 3 de septiembre del 2022, con los representantes de las 52 comunidades del municipio, para trabajar de la mano, sin embargo, Josefa maría rompió los acuerdos pactados, por lo que los miles de habitantes acordaron desconocerla como alcaldesa.





“Desconocimiento de la ciudadana Josefa María Sánchez Pérez, como presidenta municipal sustituta del ayuntamiento constitucional del municipio de Teopisca, quien fue ratificada nuevamente por el honorable Congreso del Estado de Chiapas, el día 25 de enero de 2023, nombramiento que fue entregado por la ciudadana diputada presidenta Sonia Catalina Álvarez”, citan el escrito que fue entregada al congreso y a otras autoridades.

Agregan en el escrito, que como presidenta municipal ya no se preocupa por el municipio y principalmente a los pobladores de las 52 comunidades; “No hay beneficios de obras y no queremos otra vez que volvamos a perder nuestras obras ya que tenemos muchas necesidades en cada comunidad”.





Por acuerdos en una reunión que se llevó a cabo desde la comunidad Guadalupe, exigen a la alcaldesa aclare públicamente y legalmente las acusaciones hechas en contra del ciudadano Javier Velázquez representantes de los miles de campesinos.

Finalmente, el escrito es firmado por Javier Velázquez Díaz, presidente de los representantes de autoridades del pueblo de Teopisca, así como Lucas Pérez Arias, secretario y Pedro Pérez Hernández, además es firmado los acuerdos por todas las autoridades de las 52 comunidades de Teopisca.