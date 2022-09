"Estoy lista", Josefa Sánchez Pérez se propone como presidenta municipal de Teopisca

Josefa María Sánchez Pérez, dice estar lista para gobernar al municipio de Teopisca, "somos muchos los que queremos la gobernabilidad y la paz, sin embargo, he de confesar que temo por mi vida, pero las comunidades me impulsan y se ha entregado al Congreso del Estado, un documento en el que se plantea mi nombramiento como presidenta municipal sustituta".

En entrevista a la salida del recinto legislativo, enfatizó que el pueblo está cansado de impunidad y de injusticia, quienes lo acompañan con comisariados ejidales y agentes municipales, queremos que el Congreso del Estado tome la determinación con base en los plazos que el Tribunal Electoral del Estado ha dado en su sentencia, al dejar sin efecto el decreto del 24 de junio por el que nombró concejo municipal, encabezado por Luis Valdés.

Frente al Congreso del Estado insistió que como mujer no esperaba el respaldo de muchos hombres de Teopisca, porque es difícil que nos escuchen, el llamado es a no callar, no guardar silencio, si la lealtad con el pueblo, ahora que regresemos a las bases informaremos los trámites que se han hecho ante el poder legislativo y en Palacio de Gobierno.





Josefa María Sánchez Pérez, dice estar lista para gobernar al municipio de Teopisca





Lo que no queremos, insistió, es que se vuelva a cometer otro error como el que se generó en junio al designar a integrantes del concejo municipal de Teopisca que el pueblo no aceptó, y como consecuencia se derivó en una serie de manifestaciones violentas como el bloqueo de la carretera federal que afecta a varios municipios de la región.

Sánchez Pérez abundó que el reclamo sigue siendo que sea respetada la voz del pueblo, no tenemos nada que ocultar, el pueblo pide que a los habitantes de Teopisca se les escuche, el Tribunal Electoral del Estado ha actuado con responsabilidad en el ánimo de buscar las soluciones a las movilizaciones sociales y ahora esperamos la determinación de las y los legisladores.

Josefa María Sánchez, fue electa síndica municipal postulada por el Partido Verde Ecologista de México, en las elecciones locales del 6 de junio, planilla que encabezó Rubén de Jesús Valdés Díaz, asesinado el 8 de junio, posteriormente se reportó la renuncia de los integrantes del cabildo para que el 24 de junio el Congreso del Estado nombrara concejo municipal encabezado por Luis Valdés Díaz, autoridad que ya quedó sin sustento desde el 30 de agosto.





Habitantes de este municipio siguen esperando que se defina su nueva autoridad municipal





A 23 días de bloqueos de la carretera federal San Cristóbal de Las Casas - Comitan de Domínguez, en Teopisca, los habitantes de este municipio siguen esperando que se defina su nueva autoridad municipal, tras sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, del 31 de agosto, confían que haya soluciones y para ello, proponen que Josefa María Sánchez Pérez, encabece el ayuntamiento.

En la entrada principal del Congreso del Estado, los habitantes de Teopisca insisten en que debe cumplirse lo más pronto posible la sentencia del Órgano Electoral y con ello, luego de la restitución de los integrantes del cabildo, se determine quien debe encabezar la presidencia municipal.

Además de Josefa María Sánchez Pérez, que se desempeñó como síndica desde el 1 de octubre del 2021, electos por el PVEM en los comicios del 6 de junio del 2021, integran el cabildo Juan José Díaz Bassoul; Citlali Berenice Hernández Aguilar; Oscar Benjamín López Lunes; Flor Jazmín Delgado Monterrosa, Andrés Octavio Cañaveral Hernández, Gladys de Jesús Torres García; Ernesto Bermúdez González y Miriam Aurora Zúñiga Ballinas.

Uno de los representantes, Así Palacios, dijo que el 16 de septiembre vence el plazo para el Congreso del Estado acate la sentencia del Tribunal Electoral del Estado y designe al nuevo presidente municipal o presidenta municipal de Teopisca, la urgencia en el municipio es que se restablezca la pa lo antes posible, mientras no haya soluciones, el pueblo seguirá con los bloqueos.

Expuso que las comunidades de Teopisca sostienen su propuesta que hicieron desde el principio, tras el asesinato del presidente municipal constitucional el 8 de junio, en que fuera la sindica la presidenta municipal sustituta, Josefa María Sánchez Pérez, y con ello estaríamos avanzando en la paz y gobernabilidad en la región.