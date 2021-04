Productores piden acabar con el coyotaje, les afecta, dicen

Los productores de mango, maíz, plátano, cacao, soya y café entre otros productos del campo de la región del Soconusco deben acabar con el coyotaje que tanto daño les hace a su economía, indicó Fabiola Alvarado, presidenta de la Asociación Culti-Proyecto A.C

Explicó, que es necesario terminar con los acaparadores y revendedores, pues compran el producto a muy bajo precio a los campesinos que trabajan largas jornadas en sus terrenos. “Para algunos productores representa una perdida del 30 cada periodo de cosecha, independientemente del producto que producen”, expresó.





Indicó, que los agricultores de Tuxtla Chico, Suchiate, Tapachula, Huehuetan, Mazatán y los demás municipios de la región del Soconusco, requieren de una Ley Agrícola para protegerlos del coyotaje. “Si se tuviera una ley que prohíba el coyotaje se podría garantice que los productores ve dieran sus frutas y granos a un buen precio, para no seguir siendo presa fácil de los acosadores”, abundó.

Detalló, que en el municipio de Mazatán existen casos en donde los productores de mango son víctima de los coyotes, porque les compraron su cosecha a bajo precio, pero lo peor es que no les pagan. “Es urgente y necesita dar seguridad, así como certidumbre a los productores, porque no es posible que año con año se tengan los mismos problemas y que los beneficiarios sean los coyotes y no los verdaderos trabajadores de la tierra”, externó.

Indicó, que además de los bajos precios y la nula oferta hacia otros mercados, a provocado que los productores tengan que batallar más para vender sus productos. Esta situación se agrava por la falta de apoyos gubernamentales, ya que el gobierno de la cuarta transformación tiene a los productores y al campo en el abandono, finalizó.

Hasta en un 30 por ciento afecta a la economía de los campesinos el coyotaje, según dicen los productores. / Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur