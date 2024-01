Propietario de tierras en Toniná exige pago al INAH por acceso a Zona Arqueológica

Local CODIPAC: Evangelio Arquidiócesis de Tuxtla de hoy lunes 23 de enero

Don Alonso Cruz Espinosa, propietario de ocho hectáreas de tierras donde se asienta la Zona Arqueológica Toniná en el municipio de Ocosingo, exige al Instituto Nacional de Antropología e Historia, el pago justo de sus tierras, toda vez que desde hace 40 años está abierta al público, ingresan diariamente un promedio de mil 500 a dos mil personas, él paga el impuesto predial y durante ese lapso no ha habido ingreso a su favor no obstante que su propiedad es el acceso al sitio.

En conferencia de prensa en la entrada al Museo Regional de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, explicó que el Instituto Nacional de Evaluación de Bienes Nacionales (INDAABIN), no realiza una evaluación justa, toda vez que considera el acceso como camino de terracería cuando está pavimentado, además las tierras donde se asienta la Zona Arqueológica Toniná las considera como de agostadero, cuando todos sabemos el uso que el INAH le ha dado.

Documento realizado por el señor Don Alonso Cruz Espinosa, propietario de ocho hectáreas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Explicó que estás desiciones inadecuadas del Estado Mexicano lo ha llevado a cerrar el lado en su propiedad para impedir el acceso a la zona arqueológica por parte de los visitantes locales, nacionales e internacionales desde hace cinco meses, dejando de ingresar diariamente un promedio de mil 500 a 2 mil personas, a quienes el INAH les cobra el acceso pero "a mí no me quiere pagar lo justo, yo no he puesto precio porque tiene que ser el gobierno federal que realice el avalúo, pero este tiene que ser justo y no injusto".

Uno de los avalúos del INDAABIN con número genérico G-26615-AZND y número secuencial 04-22-1924, de fecha 12 de enero del 2024, no corresponde a la realidad del predio, porque no considera las características actuales del terreno, en cambio, el gobierno federal a través del llevar ya dos décadas de exploración de las tierras mediante cobros a los visitantes y se niega a comprar las tierras a precios justos.

Actualmente seguirá cerrada la zona arqueológica de Toniná y solo está abierto el Museo de Sitio, no vendo la zona arqueológica, esa es propiedad de la nación, pero las tierras son mías, las compruebo con documentos de toda la vida de la familia y si es interés del gobierno federal se las vendo a precios justo, no puedo ofrecer precios porque ese tipo de tierras las evalúa el Instituto Nacional de Evaluación de Bienes Nacionales, pero no puede ser determinación irrisoria.

De acuerdo con don Alonso Cruz Espinosa, el cierre de la zona arqueológica no es por causa de inseguridad, es porque el INAH se niega a alcanzar acuerdos a partir de un avalúo justo, real, apegado a derecho y si bien yo no puedo ofrecer precios, tenemos que apegarnos a lo justo, en el interior hay tiendas y prestadores de servicios afectados, un promedio de 50 personas, más los visitantes que dejan de acudir a la zona arqueológica, pero no es asunto mío, sino la insensible actitud del gobierno de la república.

