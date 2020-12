Prostitución genera inseguridad en San Cristóbal: Almetrach

San Cristóbal de Las Casas.- El presidente de la Asociación de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach), Narciso Ruiz Sántiz, dió a conocer que en las inmediaciones del Mercado Público “Castillo Tiélemans” de esta ciudad, la prostitución genera inseguridad, ya que muchas mujeres que ejercen ese oficio son “molestadas” y eso podría causar problemas.

“Estamos trabajando pero las autoridades no se dan abasto con todo, hay incidentes de los cuales no nos enteramos, como la niña que se cayó al río, son temas que no están en nuestras manos, por ejemplo Protección Civil no puede actuar con el desazolve porque violan la reglamentación de asentamientos humanos, no puede pasar el equipo, como en la Colonia La Libertad Santa Catarina que no permiten entrar a las autoridades, entonces no se puede hacer nada”, dijo.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





Comentó que el problema de la prostitución se da en tres hoteles que se encuentran cerca de ese centro de abasto, lo cual genera inseguridad durante las noches, por lo que han solicitado a las autoridades se verifique ese tipo de actividades e incluso se clausuren esos hoteles, ya que el mercado no es un lugar para eso.

En cuanto a la seguridad del mercado, Ruiz Sántiz dijo que están actuando como se puede, organizándose con los locatarios para detener a quien cometa un ilícito y ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes y si alguien agrede también tendrá que rendir cuentas.





Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





A su opinión, al mercado le hacen falta cámaras de seguridad, que le corresponde al Gobierno del Estado dar mantenimiento a las que corresponden al C-4, ya que las que cuentan son de negocios particulares, y finalmente informó que cuentan con veladores del Ayuntamiento que trabajan tres turnos, “el más complicado es del de las 10 de la noche a 6 de la mañana, pero pedimos a la policía que dé sus rondines”.