Recrudece en IMSS falta de medicamentos

El Hospital de Zona No. 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tapachula, se desmorona en sus recursos para la atención a los derechohabientes de este sistema de salud federal.

Desde hace casi un mes, la falta de medicamentos establecidos en el cuadro básico no son proveídos a este hospital que ha padecido el olvido de sus dirigentes y el impacto de la actual pandemia que aprieta y tiene en ascuas al aparato de salud en la localidad.





Pacientes y familiares denunciaron que han acudido a la farmacia para abastecerse de fármacos indispensables en el control de padecimientos crónicos como diabetes e hipertensión, pero regresan por donde vinieron al notificarles que no hay en existencia.

Así ocurrió en el caso de Leticia "N", quien llegó por las medicinas de su padre que padece diabetes y le dijeron que no había en existencia. La mujer refirió que en la receta la indicación es recoger en esta farmacia Cacitrol y Fumarato Ferroso, sin embargo, no pudo llevar estos dos medicamentos debido a la carencia de los mismos.

“Me dijeron que venga en unos días a ver si ya hay, pero así le ha ocurrido a varios pacientes que vienen y les dicen que no hay uno u otro medicamento”, señaló.





Otro caso es el de Irma "N", también derechohabiente de este Instituto de Salud, quien llegó a recoger Gabapentina (para combatir dolor neuropático), Atorvastatina (para controlar colesterol) y Amiodarona (evitar arritmias), pero ninguno de estos está disponible en los estantes semivacíos del módulo. Al no contar con estos insumos médicos, el personal de farmacia coloca un sello que dicta “Farmacia H.G.Z. No. 01 sin existencias”, para documentar que el derechohabiente o su familiar llegaron hasta esta ventanilla pero no se les entregó el medicamento. La situación se ha replicado en muchos pacientes que han llegado en busca de medicamentos preinscritos por sus médicos familiares o especialistas.

Respuesta

Diario del Sur consultó sobre esta situación al área de Comunicación Social del IMSS Chiapas, a lo que respondieron que hasta entonces no tienen registro de desabasto de medicamentos.

Aseguraron que se tiene el 93.16 por ciento de surtimiento de recetas a derechohabientes que llegan hasta la farmacia y aquellos que se encuentran hospitalizados en piso.

Es decir, para este instituto, sólo el 6.84 % de los enfermos padece la falta de fármacos.

