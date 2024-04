¡Se acabaron las vacaciones! Escuelas de San Cristóbal regresan a clases

San Cristóbal de las Casas.- Desde este día lunes 8 de abril retornaron a clases para miles de estudiantes en San Cristóbal de las Casas, quienes regresaron a las aulas después de disfrutar las largas vacaciones de Semana Santa, acompañados en su mayoría por padres o tutores, los alumnos vestidos con el uniforme de cada institución llegaron puntualmente a sus escuelas, desafiando el frío matutino con una temperatura de 9 grados.

De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública, este día significó el reinicio del ciclo escolar 2023-2024, los estudiantes de Bachillerato y Secundaria retomando a sus actividades académicas habituales desde las 07 de la mañana, la mayoría de ellos caminaron desde muy temprano, mientras que otros optaron por transporte público o vehículos particulares para llegar a sus instituciones educativas.

Mientras las niñas y niños de nivel de educación primaria y preescolar regresaron a sus aulas a las 09 de la mañana acompañados de sus padres o tutores. Sin embargo, se observó que, en su primer día de regreso a las instituciones, algunos pequeños no lograron ingresar a las instalaciones por llegar tarde, pero la mayoría ingresaron a las aulas.

En algunas escuelas de nivel primaria, se desplegaron elementos de tránsito municipal para gestionar el tráfico vehicular, y la policía municipal estuvo presente para garantizar la seguridad de los alumnos, especialmente dado que muchos padres utilizaron vehículos particulares, bicicletas y motocicletas para llevar a sus hijos a la escuela. Afortunadamente, el ingreso a las instituciones educativas se llevó a cabo sin incidentes significativos.

Como es costumbre, los días lunes, se llevaron a cabo los honores a la bandera. Posteriormente, los alumnos se dirigieron a sus aulas para dar inicio a sus clases. Algunos padres de familia aguardaron fuera de la escuela para recibir indicaciones de los maestros, ya que algunos niños mostraron resistencia a asistir.

Finalmente, algunos padres de familia no mandaron a sus hijos, debido a la presencia del Eclipse Solar, porque los niños son curiosos, por lo que decidieron no enviarlos, no hubo ningún reporte de suspensión de clases.