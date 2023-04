Sin contratiempos, alumnos regresan a clases en Ocozocoautla

Ocozocoautla.- Luego de dos semanas de suspender las labores educativas con motivo de la Semana Santa, volvieron a las diversas instituciones los estudiantes de los diferentes niveles de educación.

Autoridades municipales resaltaron que las vacaciones en los distintos centros eco-turísticos y de recreación no registraron incidentes, pues las personas se centraron en disfrutar de las aguas o paisajes, tomando en cuenta las medidas preventivas emitidas.

En este sentido, informaron que elementos de seguridad municipal se desplazaron en los principales afluentes para garantizar que las familias pudieran pasar momentos divertidos sin riesgos, incluso este fin de semana hubo aún alta afluencia de visitantes en los distintos ríos del municipio, dijeron.

Con respecto al regreso a clases, las escuelas reportaron un alto porcentaje de asistencia en las aulas, aunque no faltaron uno que otro ausente porque se enfermaron en los últimos días de vacaciones, situación que consideran una normalidad los mismos maestros, por lo cual los docentes piden a los padres incluso no enviar a sus hijos enfermos para no contagiar al resto del alumnado.

Autoridades resaltaron que elementos policiacos estuvieron al pendiente nuevamente de las entradas y salidas en las escuelas, principalmente en aquellas donde la plantilla educativa es elevada, pues se busca prevenir accidentes.

De esta manera es como los alumnos coitecos volvieron a clases para dar inicio con la recta final del periodo escolar 2022-2023 que arrancó el pasado mes de agosto y que se tiene previsto concluya en el próximo mes de julio.

