Por reubicación de feria de Chiapa de Corzo, comerciantes reportan ventas bajas

Comerciantes de la feria comercial de Chiapa de Corzo, manifestaron que por primera vez las ventas cayeron hasta en un 90 por ciento, debido a que fueron removidos del centro del municipio donde regularmente se instalaban en años anteriores.

Mauricio Rodríguez comerciante del Estado de México, aseguró que la afluencia de las personas a los negocios han decaído, pues en el día hay demasiado sol y casi ninguno de los negocios abre, mientras que con el aire se genera mucho polvo en la zona.

“A mi me da mucha lástima esta feria, es la primera vez que vengo y que esta pasando esta cosa así, yo voy a varias ferias y este es el peor que está así, deberás, me da mucha lástima… Llevo 10 años viniendo y esta es la primera vez que se ve que no levanta”, aseguró.





Los comerciantes denunciaron que estuvieron una semana sin poder instalarse en el centro de Chiapa de Corzo, pues el parque ferial no quedaba instalado y además les cobraron 2 mil pesos por metro cuadrado.

“Mire a nosotros nos tuvieron ahí en el parque una semana y no podíamos instalarnos, tuve que comprar madera porque ni siquiera nos dieron el stand a diferencia de otras ferias que llega mucha gente y hasta gusto nos da invertir, aquí está de pena”, apuntó.









Las y los comerciantes prevén que las cifras mejoren el próximo fin de semana, aunque por la distancia en que se encuentra el centro donde se están llevando a cabo las actividades culturales, la gente no quiere acudir al parque ferial.