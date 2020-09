Sacerdotes son ajenos a conflictos en Tila: Obispo

San Cristóbal de Las Casas.- Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de la Diócesis de San Cristóbal , negó que los tres sacerdotes señalados en el conflicto de Tila, tengan alguna culpa, ya que son otras las causas del conflicto que lamentablemente se ha provocado, por lo que reiteró que el papel de la Iglesia es únicamente ayudar a encontrar una solución.

“Que se actué con la verdad, que se haga justicia para estar en paz, no creo que los sacerdotes que están ahí en Tila sean los culpables, no creo sean ellos los que estén provocando esta situación, son otras las causas del conflicto. Si son culpables, hay que asumirlo pero no hay culpa en ellos, y no soy yo quien señale la causa, la raíz principal del problema”, dijo.

Después de la misa de mediodía dejó en claro que el papel de los sacerdotes y en este caso la Diócesis se limita a sugerir que se tome en cuenta la parte de verdad que tiene cada grupo y que se ayude a caminar en un solo sentido y en unidad. “No tratar de ver de las dos partes quién tiene la verdad y quien tiene la culpa, porque eso es cuento de nunca acabar y ya van décadas con ese problema”.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





“Se han entre mezclado soluciones parciales que no han sido adecuadas, revanchas, más bien sería buscar qué parte de verdad tiene cada grupo y también una invitación, como está el espíritu del Evangelio de este domingo, a perdonar de corazón, que pobladores y ejidatarios perdonen a la otra parte, que busquen caminar juntos, que busquen ayudarse unos a otros”, consideró.

Sobre el cambio de parroquia que había solicitado un sacerdote de Tila, aclaró Rodríguez Aguilar, el movimiento se dará el día jueves, “es saludable el cambio de los sacerdotes, él mismo ya lo había pedido varias veces por su salud, estuvo delicado anteriormente, se ha recuperado, ya no quería estar al frente de la parroquia, nosotros solo estamos ayudando a que haya diálogo a escucharse”.

Asimismo, envió un mensaje a quienes mantienen bloqueado el acceso a Tila, para evitar ingresen elementos de seguridad, “que sepan bajar la guardia y escucharse mutuamente, todos podemos aportar al crecimiento de la comunidad”.

Por último confirmó que la Diócesis ha sido invitada por el Gobierno a formar parte de una mesa de diálogo, “la Diócesis está insertada en la realidad humana y social, hay cientos de problemas y cientos de caminos de solución, los sacerdotes son parte de la realidad y de la colaboración para ayudar a destrabar problemas, somos parte de la búsqueda de una solución”.