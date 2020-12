Siguen incrementando embarazos adolescentes en Chiapas

El 2020 no ha sido sólo cifras altas por la pandemia. También los casos de VIH que se elevaron y, no menos importante, los casos de embarazos no deseados en adolescentes. En Chiapas, hasta los primeros días de diciembre se han contabilizado, al menos, 20 mil casos de embarazos en adolescentes, la mayoría registrados en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, debido a que la cantidad poblacional evidencia más casos.

Para Elvira Madrid Romero, presidenta de la Asociación Civil Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, el alto número de casos de jovencitas se sitúa en edades de 15 a 17 años, debido a la falta de información y madure para afrontar la vid sexual.





La activista señaló que en el caso de las ciudades donde se han registrado más casos, la falta de cultura de prevención ha provocado que se rompa record en las estadísticas de embarazos no deseados en menores de edad. Además, apuntó que también falta interés por parte de los padres, para orientar a sus hijos en temas sexuales que deben conocer desde que su formación comienza en la etapa de las adolescencia.

En el caso de municipios con índice de desigualdad y pobreza, sobre todo en regiones autóctonas, explicó que va más allá la problemática, ya que tampoco existen los recursos para métodos de prevención. “Hay comunidades donde las mujeres, incluso los hombres, no tienen para adquirir un implante que les permita evitar la reproducción, porque son cantidades de cuatro o cinco mil pesos, aunado a que hay negación a utilizar métodos que tengan que ver con situaciones tecnológicas y modernas”, refirió.

Durante 2018, la Entidad tuvo 10 mil 379 casos, mientras que en 2019 fueron 26 mil 386, datos que reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Es decir, desde 2019 el índice de embarazos ha ido en forma ascendente y no ha dado marcha atrás, ya que en este 2020 pese a la pandemia que llevó al confinamiento, los casos estuvieron en la media del 2019, contrario al 2018 cuando apenas llegó a la mitad de los ahora registrados.





En 2019, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, #México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente entre los países de la OCDE con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada 1000 adolescentes de 15 a 19 años.



