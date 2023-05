Viaje en el tiempo: Así se veía la Alameda de Santo Domingo antes de ser invadida

San Cristóbal de Las Casas.- La Alameda de Santo Domingo ubicada a cuatro cuadras del parque central de San Cristóbal de Las Casas, fue invadida por artesanos procedentes de diferentes municipios de la región altos quienes se posesionaron de manera ilegal desde los primeros días del año de 1994 y es que aprovecharon el levantamiento armado del EZLN contra el gobierno federal, actualmente permanecen cerca de 1000 artesanos en el lugar, y será difícil sacarlos del lugar.

Antes del año de 1994, la Alameda de Santo Domingo, la ciudadanía y turistas disfrutaban este parque lleno de árboles y bancos era un lugar para tomarse varias fotos como recuerdo, todos días y noches paseaban y disfrutaban con la familia en este lugar turístico, lamentablemente después del año de 1994 empezaron a invadir por personas procedentes de otros municipios.

Se sabe que, primeramente llegaron alrededor de 30 personas y ese mismo día fueron desalojadas por la policía, pero al siguiente día se posesionaron nuevamente y de la misma forma fueron desalojados y así año con año fue creciendo el número de invasores en la Alameda de Santo Domingo donde también se encuentra el templo de Caridad y en esta zona aún están llenos de árboles de sombra que tienen una vida cerca de 100 años, pero lamentablemente están llenos y perforados de clavos, de cables de energía eléctrica y para ser desalojados es algo imposible porque ellos desde hace varios años han venido exigiendo un mercado de artesanías, pero los artesanos no aceptaron porque según ellos no reían los requisitos para la construcción de un mercado de artesanías.

De acuerdo a unas imágenes en el momento que invadieron se observa alrededor de 30 o 40 personas pero fue creciendo el número y ahora es controlado por los mismos artesanos, mientras las dos Iglesias de Santo Domingo y caridad están rodeadas de puestos ambulantes de artesanía que tapan la fachada de las dos Iglesias.

Anteriormente en esta Alameda se celebraba en grande la imagen de Santo Domingo de Guzmán en el mes de agosto y la virgen de caridad se celebra su fiesta el 21 de noviembre, y desde hace 29 años no se celebra en la Alameda porque cada celebración se presentaban diferentes juegos mecánicos así como grandes grupos musicales y ahora ante la invasión ya no sé celebra, únicamente los sacerdotes de cada iglesia celebran una misa junto con los feligreses para venerar las imágenes.

Actualmente las dos Iglesias, de frente están totalmente rodeados por más de 800 puestos artesanos instalados de manera ilegal, mientras el kiosco que tiene por nombre General Miguel Utrilla también está lleno de vendedores ambulantes y es difícil transitar en esta zona, y el que sea sorprendido tomando imágenes es detenido y como es costumbre los lanzan en el río según ellos por usos y costumbres.

"En este parque antes lo disfrutábamos las fiestas de Santo Domingo y de Caridad y la gente llegaba a pasear con la familia porque habían muchos bancos y ahora ya no los hay, estos árboles están perforados con cientos de clavos y rodeados de cables de luz, además ya no permiten que se tomen fotos y este parque es de San Cristóbal no es de otro municipio, pero lamentablemente las autoridades del municipio de los años 90 no hicieron nada y ahora para retirarlos va a ser difícil porque ellos también ponen sus leyes, pero vamos a seguir exigiendo que quede libre nuestro parque", señaló Claudia Cruz uno de los vecinos de esta zona.

Añadió que los vecinos de este parque han girado oficios a los tres niveles de gobierno desde hace mucho tiempo exigiendo también la construcción de un mercado de artesanías, con la finalidad de recuperar la plazuela o la Alameda de Santo Domingo porque es un lugar muy visitado por los turistas, "los turistas que llegan no es para visitar a los ambulantes sino que llegan para visitar el templo de Santo Domingo y de Caridad, además se quieren tomar unas fotos pero ya no se puede porque está rodeado de decenas de puestos".

Finalmente al realizar un recorrido en esta zona se observan las grandes carpas de nylon donde mantienen sus puestos de manera ilegal y ahora los artesanos mantienen el control en la Alameda, a pesar de que las autoridades hace dos años presentaron un proyecto para la construcción de un mercado de artesanías pero como ya es costumbre los indígenas no aceptaron, por lo que esta plaza continuará invadida por los indígenas procedentes de los municipios de: Chanal, Oxchuc, Teopisca, Tenejapa, San Juan Cancúc, Chamula, Zinacantán, Pantelhó, San Andrés Larrainzar, Chalchihuitán, Chenalhó, Aldama y muchas más.

