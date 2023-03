Candidato a la dirigencia estatal de la sección VII del SNTE, cierra campaña en SCLC

San Cristóbal De Las Casas.- Hoy fue el cierre de campaña de los candidatos a la dirigencia estatal de la sección VII del SNTE, y que el día de mañana será las elecciones y dará inicio a partir de las 9 de la mañana, y esta tarde-noche la planilla roja dio su último discurso en San Cristóbal de las Casas, invitaron a que salgan a votar a favor de esta planilla.

Israel González Vázquez uno de los candidatos más fuertes de la planilla roja para ocupar la silla de la secretaría general de la sección VII del SNTE, se reunió con más de 500 personas en la zona sur de San Cristóbal de las Casas y afirmó que para el día de mañana triunfará la planilla roja porque se ha dedicado a proteger a los derechos de la educación en Chiapas.

Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

González Vázquez en entrevista dijo que no hay "piso parejo" para los contendientes en las elecciones que se realizarán este martes para renovar la dirigencia estatal del magisterio en el estado de Chiapas.

"Ésta noche nos está llegando de fuentes fidedignas, es que este lunes se empezaron a ofrecer 5 mil pesos a los compañeros trabajadores para que emitan su voto por la planilla blanca y al medio la estructura educativa giró indicaciones a jefes de departamento, supervisores, jefes de zona, y de sector para que operen todo a favor de esa planilla", indicó.

Manifestó que además hubo una serie de irregularidades como nombres repetidos de un Ade a otra con nombres de maestros interinos que no pueden votar porque no cotizan al sindicato que son de la secretaría de agricultura o de la Comisión Federal de Electricidad y por tanto que no fueron trabajadores de la educación, pero sus nombres aparecen para que puedan votar mañana y que eso no se va a permitir.