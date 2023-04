Artistas están por definir actividades para el 15 de abril, día mundial del arte

San Cristóbal de Las Casas.- Para este sábado 15 de abril dos jóvenes que se dedican al arte en San Cristóbal, están por definir si llevaran a cabo actividades porque realizar este tipo de trabajo del arte se necesitan recursos para poder comprar todo tipo de pinturas y plasmar sus trabajos en paredes.

Ya es que este sábado 15 de abril se celebra el Día Mundial del Arte y por el momento desconocen si habrá actividades para celebrar su día, por lo que están buscando quien los patrocinen pero dijeron estar contentos por este día y los trabajos que realizan en la ciudad.

Al respecto, Edy y Dygnojoch Pérez, nombres artísticos, en entrevista indicaron que para este sábado 15 Día Mundial del Arte no tienen actividades programadas y que a más tardar el día de mañana viernes estarán informando si llevarán a cabo alguna actividad en su día.

Los trabajos que realizan no hay ninguno especial para ellos, sino que es muy especial todos los trabajos / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Agregó, que los trabajos que realizan no hay ninguno especial para ellos, sino que es muy especial todos los trabajos que realizan en las paredes de escuelas, bardas o en otro lugar con previa autorización de los propietarios o de alguna comunidad o barrio.

"Nosotros los trabajos que hacemos no hay uno en especial, todos son especiales y no tenemos ningún apoyo del gobierno sino que a empresarios u otras dependencias no gubernamentales son los que nos apoyan para que podamos comprar nuestro material y poder plasmar nuestro trabajo en cualquier lugar, claro tenemos que pedir permisos", señalaron.

Así mismo dijeron que este trabajo llevan por lo menos 12 años y que afortunadamente no han sido agredidos, pero gracias al apoyo que han recibido y qué aprendieron a realizar sus trabajos a través de sus amigos, compañeros y los 12 años han venido realizando todo varios trabajos.

Finalmente, señalaron que estudiaron diseño gráfico, pero que este trabajo aprendieron con amigos en las calles, Edy dijo ser originario de San Cristóbal, mientras Dygnojoch Pérez es originario de San Pedro Chenalhó, pero actualmente vive en San Cristóbal y que durante estos años de trabajo no han recibido ningún tipo de apoyo del gobierno y gracias a sus patrocinadores han salido adelante en esta importante obra de Arte.

