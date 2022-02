Segundo día de bloqueo-boteo en Oxchuc

Alrededor de 100 personas seguidores de Hugo Gómez Santiz, denominado presidente municipal por usos y costumbres, por segundo día llevan a cabo un bloqueo-boteo sobre el tramo carretero federal San Cristóbal-Ocosingo, a la altura del barrio Vista Hermosa, del municipio de Oxchuc.

Los inconformes están cobrando una cuota de 50, 100 y 200 pesos dependiendo las características de los vehículos que transitan por el lugar, a través de un comunicado dieron a conocer que el pueblo de Oxchuc no dará marcha atrás, mientras el gobierno y el Congreso del Estado no corrija el grave error de haber nombrado a un concejal, "no habrá paz y tranquilidad para el gobierno y todo por tener operadores dentro de su propio gabinete que imponen a personaje para obtener beneficios millonarios".





Indicaron que es una vergüenza para aquellos diputados que solo cumplen para cobrar su quincenas valiéndose la voluntad del pueblo indígena de Oxchuc. "Reconocimiento inmediato y constancia de mayoría a Hugo Gómez Santiz como presidente municipal y a su Ayuntamiento".

Los indígenas tzeltales advirtieron que, mientras el gobierno y el congreso del estado den marcha atrás sobre el nombramiento del consejo municipal, la lucha seguirá hasta que Hugo sea reconocido oficialmente como presidente municipal nombrado por usos y costumbres en el municipio de Oxchuc.