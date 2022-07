Tapachula a merced de triciclos y mototriciclos, automovilistas exigen aplicarles la ley

Automovilistas, tanto particulares como del servicio público de pasaje hicieron un llamado a las autoridades de Transito del Estado y a Vialidad Municipal a aplicar el reglamento en contra de conductores de triciclos y mototriciclos que circulan en sentido contrario en las calles de Tapachula.

Rolando Vargas, chofer de taxi, afirmó que es un grave riesgo tanto para los peatones como para los conductores de vehículos, ya que por esta causa se han generado cientos de accidentes con fatales consecuencias, por lo que no debe haber omisión de las autoridades.





Expuso que las autoridades deben aplicar el reglamento en beneficio de la población, toda vez que recientemente se han suscitado accidentes vehiculares en el centro de Tapachula, porque los conductores de estas unidades a pesar de la presencia policiaca circulan en sentido contrario como si esto fuera correctamente permitido.

Consideró que es necesario en una ciudad en la que a determinadas horas el tránsito vehicular es pesado, que haya orden, que se apliquen los reglamentos con sentido de protección, y que no solo se sancione a automovilistas, sino también a quienes no cumplen con las normas.

Asimismo, Josué Vázquez, automovilista particular, indicó que tanto conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, y moto triciclos están sujetos a su cumplimiento, a transitar por la derecha de las vías, a distancia no mayor de un metro de la acera u orilla, pero lamentablemente no respetan los reglamentos viales.





Conductores de triciclos y mototriciclos circulan en sentido contrario generando un caos vehicular / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Puntualizó que en las calles del centro de la ciudad es muy común ver como los conductores de triciclos y mototriciclos circulan en sentido contrario generando un caos vehicular, ante la complacencia de las autoridades de tránsito y vialidad municipal.

Por otra parte, también denunció que es común ver en el centro de la ciudad de Tapachula que comerciantes, vecinos y los franeleros o viene viene apartan lugares con cualquier tipo de objetos desde escaleras, sillas, botes para evitar que otros se estacionen lo que también es incorrecto y debe sancionarse.