Tapachula no está preparado para contener a miles de migrantes: Activista

Tapachula no está preparado para contener a miles de migrantes que están varados en la ciudad ni a los cientos que siguen llegando todos los días con la intención de llegar a la frontera norte con los Estados Unidos, mencionó Yamie Athie, activista y defensoras de derechos humanos de colectivo “Yo Te Cuido Tapachula”.

Mencionó que el al Gobernó Federal debe atender el fenómeno migratorio para evitar brotes de violencia entre lo locales y los migrantes, pue algunos mexicanos se cientos desplazados por estas persona que salen de su país de origen por necesidad.

Indicó que con la llegada de los migrantes la población de la ciudad se siente atemorizada, desconfiados y en algunos casos desplazados por la falta de infraestructura y la falta de espacios públicos para que puedan convivir.

Comentó que esto se puede observar en el centro de la ciudad, en los colectivos, las casa de cambio, los hospitales, los mercados y ahora en el estadio olímpico a donde llegan miles de personas a realizar un tramite migratorio

“Tapachula no está parado para contener a miles de migrantes, no tiene la infraestructura y no le puede brindar todos los servicios que los migrantes necesitan para poder sobrevivir”, expresó la defensora de derechos humanos.





Aseguró que la frontera sur ha tenido un olvido sistemático de parte de las autoridades federales y es necesario que le pongan atención para evitar confrontaciones entre locales y migrantes.

“Hasta ahorita no hemos visto ningún problema entre los tapachultecos y los migrantes, pues somos una población solidaridad, pero que podrá cambien por la falta de espacios públicos y la gran cantidad de migrantes que están llegando a la ciudad”, externó.

Los migrantes esperan salir de la ciudad / Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur

Añadió “la mala gestión de las políticas públicas hace que se genera un mecanismo de rechazo, xenofobia y un clima de desconfianza que sino se cuida o cultive pueden terminar en un brotes de violencia”.

Señaló que Tapachula no puede y debe ser esa gran cárcel al aire libre que quiere los Estados Unidos para todos los migrantes que buscarán llegar a norteamericano.

“Tapachula no merece ser el patio trasero ni la cárcel de los Estados Unidos y gobiernos mexicanos debe buscar una solución a este problema que tenemos en la ciudad lo más pronto posible”, finalizó.