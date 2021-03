"Tikitin", el payaso que subsiste en medio de la pandemia

Las condiciones económicas negativas que trajo consigo la pandemia como consecuencia de las medidas de aislamiento y sana distancia, provocó que varios oficios se quedaron al margen de poderse desarrollar, y ante este escenario incierto, muchos optaron por cambiar su actividad para poder subsistir.

Oficios ligados a las convivencias familiares como los músicos y los payasos, han sostenido una grave crisis económica que se ha extendido a lo largo de un año, por lo que, al no haber un apoyo emergente del gobierno, tuvieron que dedicarse a otra labor, aun cuando no tenía nada que ver con sus habilidades.

Carlos Leonel Rosales Sánchez mejor conocido como el payaso "Tikitín", durante 10 años consecutivos se había dedicado al arte del entretenimiento para niños, sin embargo, su situación se vino abajo, luego de que las autoridades sanitarias restringieran todo tipo de fiestas.

Local En el día del pozol, se fomenta el consumo de esta tradicional bebida

Señala que hubo días realmente difíciles, porque de un momento a otro, se vio sumergido en la necesidad de un empleo, pues las contrataciones se vieron anuladas, y si había una oportunidad tenía que rebajar su tarifa ante la carencia económica que también reinó en las familias.

Rosales Sánchez comentó que tuvo que comenzar a vender productos de protección como cubrebocas, también se dedicó a vender tacos, cargar bultos, y otros pequeños trabajos que iban saliendo para sostener a su familia, y refirió que la misma situación tenían sus compañeros payasos y músicos.

Durante un tiempo, sostuvo un ahorro de lo poco que iba generando en trabajos informales, hasta que constituyó una inversión para hacer su propio negocio, ahora, "Tikitín" ha dejado atrás sus trajes multicolores, sus zapatos del número 32 y su sonrisa pintada con maquillaje, para ofrecer sus bolillos elaborados con varios ingredientes, que sin duda es una esperanza concreta para salir adelante.





Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Sobre la 5ª. Privada sur entre 2ª. Oriente y 2ª. Privada oriente, estableció su negocio, donde todos los días ofrece bolillos y antojitos de 6 de la mañana a las 12 del día, sugiriendo diversas promociones, por lo que espera que esto sea el inicio de una mejor etapa en su vida, sin embargo, afirma que no ha dejado del todo, su personaje de "Tikitín".

"La situación es complicada para nosotros como artistas, si bien las contrataciones han comenzado a darse nuevamente, pero no es lo suficiente para cubrir los gastos básicos en nuestros hogares, por eso me he visto obligado dejar mi colorido traje y ganarme la vida honradamente" abundó.