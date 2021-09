Tomaré posesión en Pantelhó, Chiapas este 1 de octubre: Raquel Trujillo

San Cristóbal de Las Casas.- Raquel Trujillo Morales, alcalde electa del municipio de Pantelhó, aseguró que aquel municipio está en riesgo de muerte por lo ocurrido el 26 de julio cuando el grupo denominado Los Machetes, irrumpe la cabecera municipal, además que aseguró tomará posesión el próximo 1 de octubre tal como lo marca la ley, ya que ganó las elecciones del pasado 6 de junio con 5 mil 900 votos.

“Necesitamos que se respeten las leyes, fui electo, no fue impugnado, no hay ninguna impugnación, voy a tomar posesión el primero de octubre porque Pantelhó me necesita, he recibido llamadas, mensajes, están esperando que tome posesión, desde las elecciones salí de Pantelhó, salí de mi comunidad, soy padre de familia tengo a mis hijos, temo por la vida de ellos, los he sacado y llevado a otros estado”, dijo entrevistado en un canal de televisión de la ciudad de México.





Al ser cuestionado de su presencia en la ciudad de México, apuntó que estaba en espera de una audiencia de la Secretaría de Gobernación, para pedirles que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, vean a Pantelhó, que vean a Chiapas, ya que actualmente está secuestrado por el grupo Los Machetes, han impuesto su ley, la gente no puede salir, para ir al doctor tienen que pedir un permiso, está viviendo lo peor hasta el momento”.

Aseguró que no son 21 personas retenidas, sino 27, y que se encuentran “secuestradas” en la comunidad San José Tercero, “me duele por estas personas, por sus familiares, sus padres”, esto sumado a los destrozos que hicieron el 26 de julio cuando hicieron su aparición en la cabecera “haciendo destrozos quemando casi 80 casas, la presidencia municipal, vehículos del ayuntamiento”.





Raquel Trujillo Morales, alcalde electa del municipio de Pantelhó, aseguró que Pantelhó lo necesita y que tomará el cargo este 1 de octubre / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas





Trujillo Morales aclaró que el gobierno desde un principio ha establecido mesas de diálogo con el grupo Los Machetes, pero hasta hoy no han tenido la respuesta de su situación.

"Desconocemos quién los financía, sabemos que este grupo comenzó con 20 personas y cuando se proclaman autodefensas ya fue un grupo numeroso y con armas de alto poder”. abundó.