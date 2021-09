Familiares exigen liberación de retenidos por la autodefensa “Los Machetes”

San Cristóbal de Las Casas.- Familiares de los 21 retenidos el pasado 26 de julio por el grupo de autodefensa “Los Machetes” se manifestaron en esta ciudad para pedir su liberación y las autoridades estatales y federales intervengan.

A las afueras de Palacio de Justicia, exigieron la presentación con vida de sus familiares retenidos, y afirmaron que ya interpusieron las denuncias correspondientes, ya que los involucran con el grupo armado “Los Herrera”, lo cual es falso.





"Hemos venido a pesar de estar amenazadas, por insistir en la presentación con vida de nuestros familiares y la Fiscalía del Estado no nos da una respuesta si están vivos o no", dijeron, mientras al interior del edificio se reunían autoridades de gobierno y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Lorena Aguilar Gutiérrez, dijo que su esposo Virgilio Raúl Ramos García, fue uno de que se llevaron, "al gobierno le pedimos que hagan algo por la vida de los retenidos, ellos son gente inocente, no sabemos si están vivos, queremos una muestra de vida por favor que ya los liberen".









Asimismo, indicaron que han hablado con el Concejo Municipal que encabeza Pedro Gómez, pero la respuesta ha sido negativa, argumentando que no sabe nada al respecto "cómo es posible que diga que no saben nada si ese día hasta el párroco Marcelo estaba presente y no hicieron nada".

A dos meses de la retención ilegal, las autoridades estatales no han emitido información al respecto sobre las condiciones físicas en las que se encuentran, es por ello que piden una muestra de vida de los familiares.