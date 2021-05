Tortilleros no dan parejo el costo del kilo: población

Huixtla.- En Huixtla, empresarios de la masa y la tortilla, no venden parejo el costo por el kilogramo de tortilla en este municipio, por lo que los consumidores no saben a dónde acudir a denunciar.

Consumidores señalaron que han comprobado estos costo y han encontrado que en lo que respecta en la cabecera municipal, el precio del kilo es de 18 pesos, mientras en colonias fuera de la ciudad aún permanece a 15 pesos.

Ante esto, mencionaron que no es posible que no todos los empresarios estén trabajando a su manera, lo que para los consumidores indican que según aún no hay autorización para que le suban los costos por cada kilo que ya desde hace casi un mes algunos le subieron tres pesos, lo que consideran que estos aumentos ha sido un golpe más al bolsillo de las familias huixtlecas.

Por su parte, las mismas tortillerías han mencionado que en Huixtla, ya no existe ninguna agrupación de unión de tortilleros, ya trabajan de manera independiente por lo que consideran que estos se ha vuelto un descontrol y por ello el precio de la tortilla en Huixtla, se ha vuelto un descontrol, mientras tanto el consumidor es el afectado ya que en la zona centro tortillería siguen mantenido los mismos costos de 15 pesos.

Asimismo, trascendió que en las colonias los repartidores siguen vendiendo a 15 pesos, y por ello surgió que según ya no iban a permitir el acceso de los motociclistas, y hoy estos ya son protegidos por la misma clientela.